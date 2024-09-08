稱本地工人開工大減 鄧家彪促凍結輸勞計劃

發展局：未填滿未來短缺

發展局昨強調，計劃並非只着眼短期經濟狀况和人手需求，而是以建造業未來數年預算工程量和人手供求為基礎，又稱配額上限1.2萬名低於建造業議會去年預測未來數年會有約2萬至4萬人手短缺，足見計劃只是輔助措施。

稱按季申請 利考慮現况

建造業總工會今年4月調查發現，約七成半受訪工人表示無工開或開工不足，總工會當時要求政府以本地工為主，把好關有效及有限度輸入外勞，工聯會其後提出檢討整體輸勞計劃、訂立「煞停機制」。至上周三（4日）總工會公布接到百多名外勞投訴遭管理公司剝削，勞福局兩日後於facebook回應透露發展局不會批出新一輪配額。昨日發展局在facebook稱，會繼續監察計劃實施情况，做好審批及把關，保障本地勞工優先就業，並稱下一輪季度接受申請期為10月，形容計劃配額按季申請，有利審批時考慮當前情况。

鄧：今年地盤開工者少8萬

鄧家彪說，工人出入地盤開工需拍卡，據各地盤入閘機紀錄，一年前有27萬名已註冊建造業工人先後在地盤工作，但截至今年7月只有19萬名工人， 反映工人開工情况明顯減少。

鄧認為，建造業最多可輸入1.2萬名外勞，局方至今已批出逾9000配額，即尚有空間再輸入，但若香港勞動力足夠根本不需外勞，當局輸入外勞應採謹慎、節制態度，重申建議當局凍結計劃。