新一輪建造業輸勞不批 計劃首次 政府晤工會談剝削事件 料涉貪污詐騙

發展局：審視工程進度人力情况

建造業輸入勞工計劃由發展局負責，惟不批出第五輪配額由孫玉菡宣布。對於不批新配額原因，發展局昨在facebook稱該計劃一般按季度接受申請，第五輪計劃7月接受申請，接獲18項申請共1750個配額。局方詳細審視申請人有否按要求先在本地招聘、工程有是確實需要輸入勞工、工程進度、工種需要及人力情况等因素後，決定第五輪不批出配額。

籲舉報 稱屬實可即行政處分

就近日工會稱接獲多名輸入勞工反映遭不公平對待，發展局稱稍後會再與承建商會面，重申有關保障勞工權益的要求，呼籲相關者舉報；並重申如個案屬實，屬違反輸勞計劃下對勞工權益保障要求，局方毋須待其他部門就個案按相應法例完成起訴已可行政處分，包括撤銷已批配額、暫停相關承建商新外勞申請等，亦影響未來中標機會。本報向發展局查詢是否監管不力及會否凍結輸勞計劃，局方稱沒補充。

工會質疑承建商包庇 倡廉署查

孫玉菡前晚稱政府將成立跨部門專責小組處理剝削投訴，勞福局已即時聯同保安局、發展局、警方及勞工處與總工會代表會面，把懷疑違法個案轉介執法部門調查。前日有份出席有關會議的建造業總工會理事長周思傑稱，會上工會向政府匯報接獲的投訴個案，包括管理公司要求外勞提交香港銀行出糧戶口提款卡，公司代其轉帳至內地戶口後疑私吞部分款項；外勞不交交通費便不獲安排到工地開工；以及外勞在港完成安全培訓後，被管理公司要求支付8500元培訓費等。各方討論後認為除要調查有否違勞工法例外，管理公司亦或涉詐騙及貪污等刑事罪行。

周又稱，部分外勞稱管理公司亦有負責分派工人到不同工地工作，角色如同分判商，證明承建商與管理公司有聯繫，質疑承建商或包庇管理公司剝削外勞，倡廉署亦介入調查。周樂見發展局停批新一輪外勞，「算是回應了工會」。

工聯會立法會議員鄧家彪稱，管理公司與外勞未必屬僱主及僱員關係，故《僱傭條例》外的罪行勞工處未必可處理，相信因而需警方介入。鄧稱，承建商作為僱主，有責任了解員工薪酬有否正確發放，建議除管理公司，承建商亦應有一定法律責任，執法機構亦應向承建商就監察外勞待遇提供指引。

分包商會：承建商沒誘因包庇

香港建造業分包商聯會會長伍新華認為，外勞工資由承建商直接存入本港戶口，在承建商而言已出足糧，承建商未必了解管理公司與外勞間就工資轉帳會否有協定。伍又認為承建商「沒誘因」犯錯、包庇管理公司，因被發現會遭檢控，「節省工資支出，相對價值幾十億項目，利益太小」。