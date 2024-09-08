新一輪建造業輸勞不批 計劃首次 政府晤工會談剝削事件 料涉貪污詐騙

【明報專訊】建造業總工會日前指接獲逾百名外勞投訴遭管理公司剝削剋扣工資等，勞福局長孫玉菡前晚於社媒披露發展局將不批出第五輪建造業輸入勞工配額，為計劃去年7月推出以來首次。孫並稱事件由跨政策局及部門跟進包括警方。總工會昨稱前日已與政府代表會面，各方討論後認為剝削背後或涉詐騙、貪污等刑事成分。工會又質疑承建商或包庇管理公司剝削，倡廉署亦介入，相信當局會調查，樂見其間停批外勞。工聯會昨建議立即凍結相關輸勞，發展局昨晚沒回應是否接納建議，只稱下一輪配額申請期為10月，亦沒回應是否監管不力。
發展局：審視工程進度人力情况
建造業輸入勞工計劃由發展局負責，惟不批出第五輪配額由孫玉菡宣布。對於不批新配額原因，發展局昨在facebook稱該計劃一般按季度接受申請，第五輪計劃7月接受申請，接獲18項申請共1750個配額。局方詳細審視申請人有否按要求先在本地招聘、工程有是確實需要輸入勞工、工程進度、工種需要及人力情况等因素後，決定第五輪不批出配額。
籲舉報 稱屬實可即行政處分
就近日工會稱接獲多名輸入勞工反映遭不公平對待，發展局稱稍後會再與承建商會面，重申有關保障勞工權益的要求，呼籲相關者舉報；並重申如個案屬實，屬違反輸勞計劃下對勞工權益保障要求，局方毋須待其他部門就個案按相應法例完成起訴已可行政處分，包括撤銷已批配額、暫停相關承建商新外勞申請等，亦影響未來中標機會。本報向發展局查詢是否監管不力及會否凍結輸勞計劃，局方稱沒補充。
工會質疑承建商包庇 倡廉署查
孫玉菡前晚稱政府將成立跨部門專責小組處理剝削投訴，勞福局已即時聯同保安局、發展局、警方及勞工處與總工會代表會面，把懷疑違法個案轉介執法部門調查。前日有份出席有關會議的建造業總工會理事長周思傑稱，會上工會向政府匯報接獲的投訴個案，包括管理公司要求外勞提交香港銀行出糧戶口提款卡，公司代其轉帳至內地戶口後疑私吞部分款項；外勞不交交通費便不獲安排到工地開工；以及外勞在港完成安全培訓後，被管理公司要求支付8500元培訓費等。各方討論後認為除要調查有否違勞工法例外，管理公司亦或涉詐騙及貪污等刑事罪行。
周又稱，部分外勞稱管理公司亦有負責分派工人到不同工地工作，角色如同分判商，證明承建商與管理公司有聯繫，質疑承建商或包庇管理公司剝削外勞，倡廉署亦介入調查。周樂見發展局停批新一輪外勞，「算是回應了工會」。
工聯會立法會議員鄧家彪稱，管理公司與外勞未必屬僱主及僱員關係，故《僱傭條例》外的罪行勞工處未必可處理，相信因而需警方介入。鄧稱，承建商作為僱主，有責任了解員工薪酬有否正確發放，建議除管理公司，承建商亦應有一定法律責任，執法機構亦應向承建商就監察外勞待遇提供指引。
分包商會：承建商沒誘因包庇
香港建造業分包商聯會會長伍新華認為，外勞工資由承建商直接存入本港戶口，在承建商而言已出足糧，承建商未必了解管理公司與外勞間就工資轉帳會否有協定。伍又認為承建商「沒誘因」犯錯、包庇管理公司，因被發現會遭檢控，「節省工資支出，相對價值幾十億項目，利益太小」。