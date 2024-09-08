42內地香港官員 遭美制裁未解除

涵兩任特首 部分親屬簽證同受限

據美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）資料，財政部於2020及2021年先後向3批內地及香港官員實施制裁，制裁名單列出相關者職位及被制裁原因等，例如林鄭月娥於2020年8月被制裁，原因為涉及起草、通過及實施國安法；2021年3月被制裁的李桂華涉及以國安法拘捕55名民主派人士。

根據規定，若未獲OFAC批准，所有美國商家禁止向被制裁者提供任何形式的基金、貨品與服務，被制裁者在美國直接或間接擁有的財產會被凍結。按美國政府發出的行政命令，受財政制裁的官員及其直系親屬，簽證亦受限制。

今年3月底美國國務卿布林肯宣布將對香港多名官員實施簽證限制，以回應中央及港府對香港民間社會、媒體和異見聲音加強鎮壓。今年5月民主派初選案裁決後，美方也提出擬對內地及香港官員實施簽證限制。