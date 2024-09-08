明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

42內地香港官員 遭美制裁未解除

【明報專訊】《港區國安法》2020年6月30日生效後，美國政府先後多次對內地及香港官員實施制裁或簽證限制。據美國國務院《2024香港政策法報告》，美國向42名實施國安法的內地及香港官員實施制裁，其中39人屬《香港自治法案》下被識別為危害香港和平、安全、穩定或自治而被制裁。現時被制裁的現任或前任官員包括前特首林鄭月娥、時任保安局長的特首李家超、時任警務處長的保安局長鄧炳強、國安處總警司李桂華等，都因協助起草或執行國安法被制裁。

涵兩任特首 部分親屬簽證同受限

據美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）資料，財政部於2020及2021年先後向3批內地及香港官員實施制裁，制裁名單列出相關者職位及被制裁原因等，例如林鄭月娥於2020年8月被制裁，原因為涉及起草、通過及實施國安法；2021年3月被制裁的李桂華涉及以國安法拘捕55名民主派人士。

根據規定，若未獲OFAC批准，所有美國商家禁止向被制裁者提供任何形式的基金、貨品與服務，被制裁者在美國直接或間接擁有的財產會被凍結。按美國政府發出的行政命令，受財政制裁的官員及其直系親屬，簽證亦受限制。

今年3月底美國國務卿布林肯宣布將對香港多名官員實施簽證限制，以回應中央及港府對香港民間社會、媒體和異見聲音加強鎮壓。今年5月民主派初選案裁決後，美方也提出擬對內地及香港官員實施簽證限制。

上 / 下一篇新聞