指立國安條例後風險增 港成俄避制裁地點 美更新對港營商指示 港府：圖製恐慌

外交公署譴責 斥唱衰香港營商環境

營商指示由美國國務院、財政部、商務部、農業部及國土安全部於2021年發出，是次更新由9頁增至16頁，提到香港國安條例為企業和個人帶來額外風險，內地及港府透過法例的域外效力，打壓公民社會、言論自由及和平集會。特區政府發言人稱，本港法治在一國兩制下固若金湯，實行普通法制度與全球重要金融樞紐對接，繼續歡迎海外企業來港。政務司長陳國基表示，有關更新反映美國「無所不用其極」打壓香港及國家發展，批評內容帶恐嚇，企圖嚇走來港商人。

營商指示提到，內地及本港成為俄國軍民兩用產品重要轉運站，支持俄方軍事基建及持續侵烏。美方促請在港美國人或受美國管轄實體，了解支援俄國惡意行為所帶來的被制裁風險。

葉劉：無義務遵美制裁 湯家驊：指控莫須有

保安局前局長葉劉淑儀稱，本港只會執行聯合國制裁措施，無義務遵從美方制裁。她認為美方論述屬「老調重彈」，修訂指示是例行公事，但憂慮該指示對不曾來港、不了解本港實况的美國人有負面影響。行會成員湯家驊認為，美方指控是「莫須有」，港府應加強對外「說好香港故事」的工作。

陳家洛：美企不能忽略美方針對

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，美方修訂營商指示是政治姿態，但不是無的放矢，本港被指成為俄國軍民兩用科技轉口港，港府並無積極回應，給美方多一個理由加強控制美國人在港的活動。他說美國大選後，國會將討論大量涉及中國內地及香港的議案，即使某美企「說好香港及中國故事」，也不能忽略其在港商業活動被美方針對的可能。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，美國試圖合理化壓制中國的行為，恐嚇西方企業來港投資風險增加，「真正風險不是來自本港，而是美國政治制裁」。他說美國民主、共和兩黨對中國政策相若，若長期以地緣政治犧牲工商界利益，不排除日後變成當地政府與企業角力。

廠商會：商會代表各國領事對港正面

廠商會上月曾舉辦領事交流酒會，會長盧金榮昨稱，當日有逾50名各國領事及商會代表參與，引述他們對本港營商環境感正面，對國安法不存擔憂。對於美方營商指示提到昔日僅限內地的風險已成為對港擔憂，他說本港仍保留一國兩制及法制獨立的優勢，不擔心更新指示減少外資來港意欲。廠商會呼籲美方撤回不公平警示，停止抹黑本港。

香港美國商會上月底就《施政報告》提交意見書，提到隨23條立法通過，港府應「淡化國安言辭」，是時候移開焦點、別再側重國安；又建議政府及立法會出訪歐美，重建投資者信心。該商會今年初公布會員商業前景調查報告，11%受訪會員表示香港歡迎外國企業的程度較去年減退，原因包括香港過分強調地緣政治及國安法而增加法律風險。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，本港只要維持資本及人才自由流動等，歐美企業在商言商下，不會基於營商指示修訂而影響與本港合作。他相信只要本港繼續依例執法，長遠能證明西方國家的擔憂純屬「虛驚」。

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