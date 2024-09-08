馬鞍山村天主堂建築群頂塌牆倒 政府二級歷史建築失修 發展局：正商維修未擬活化

明報記者 馬耀森

逾70年歷史 自1970年代空置

馬鞍山村天主堂建築群位於山上的綠化地帶，鄰近馬鞍山郊野公園，主要由教堂、小學、幼稚園及診所等4至5幢建築組成，隨着當地礦場停產，建築群於1970年代空置至今。

有行山客在社交媒體發帖稱，自2008年多次到馬鞍山村，最初見教堂外觀完整，內有長椅及祭台等，修道院沒有樹木遮蔽。後來建築群日久失修，多年來受風暴蹂躪，教堂部分屋頂塌毁，被換上鋅鐵板，內裏陳設消失，聖母像不知所終，診所牆壁亦倒塌；最近於7月再到訪，發現大半間幼稚園已倒塌，地上堆滿磚塊，擔心整個建築群一步步消失於歷史，對此感唏噓。

行山客見證日差 憂消失於歷史

本報記者上月7日到馬鞍山村，發現整個天主堂建築群被鐵絲網圍封，並豎起政府土地的告示牌。建築群整體殘破不堪，教堂正門「天主堂」字樣變得模糊，教堂部分窗戶損毁，以木板遮擋，屋頂則以鋅鐵覆蓋。建築群範圍內長滿雜草及樹木，小學牆身及支柱出現裂縫，幼稚園倒塌大半，剩下一幅牆。

長春社：政府忽視維修未立好榜樣

長春社高級公共事務經理李少文表示，政府經常說業主有責任維修舊建築物，馬鞍山村天主堂由政府接管多年，確定為二級歷史建築至今亦已8年，惟建築群日久失修，損毁嚴重，批評政府忽視歷史建築維修，未能做好榜樣，「私人業主有大條道理實行拖字訣」。

李少文說，天主堂建築群是馬鞍山礦山遺址的重要部分，位於馬鞍山郊野公園旁邊，結合了歷史、人文和生態景點，實在沒有必要等待活化計劃，現時應盡快維修，本着「無處不旅遊」的政策目標，盡快由政府帶頭活化。

發展局表示，古蹟辦會定期派員巡查法定古蹟及已評級歷史建築，記錄及監察建築物狀况。古蹟辦近日曾派員到聖若瑟堂視察其建築物狀况，並拍攝記錄，當時留意到聖若堂的幼稚園部分屋頂倒塌，而其他建築物部分外牆被野生植物覆蓋，門窗有破損。古蹟辦、沙田地政處及建築署正為此商討相關維修工作。

活化多考慮因素 發展局：暢達度低

為活化和善用歷史建築，政府於2008年推出活化歷史建築伙伴計劃，邀請非牟利機構申請以社會企業模式，活化一些選定並由政府擁有的歷史建築。至今活化計劃已推出至第七期，政府擁有的歴史建築亦相繼活化供公眾享用。發展局表示，政府在物色合適政府歷史建築物納入活化計劃時，須考慮多方面因素，包括其歷史價值和建築特色、位置、面積、建築物規模及交通配套，以及社企營運潛力等。因聖若瑟堂建築群地理位置相對偏遠，暢達度低，故未被納入活化計劃。

截至今年6月，全港共有134項法定古蹟，當中71項為政府擁有，而在1200多項已獲評為一級、二級或三級的歷史建築中，200多項由政府擁有，另約40項有待評級的建築物屬政府擁有。發展局表示，現時由政府擁有及由不同政府部門使用或出租的法定古蹟和已評級歷史建築狀况良好。一般情况下，未被使用而在未撥用和未批租政府土地上的建築會被圍封。

翻查資料，審計署曾於2013年發表報告，指部分歷史建築長期缺乏打理，由於缺乏維修保養，建築物破舊失修，包括舊山頂道山頂倉庫（二級歷史建築）、調景嶺茅湖山觀測台（一級歷史建築）等，認為情况不理想，建議負責管理相關歷史建築物的政府部門確保善用有關建築物。

（城市保育）