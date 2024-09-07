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超強颱過境破壞輕 今續狂風驟雨 半晝落波市民稱狼狽 巴士港鐵現上班人潮

【明報專訊】超強颱風「摩羯」為本港今年首個8號風球，8號熱帶氣旋警告信號自前日傍晚6時許發出後維持了18小時20分鐘，至昨午12時40分，天文台改掛3號強風信號；大批市民下午冒雨出門上班，巴士站及港鐵站出現人潮。摩羯未對港造成嚴重破壞，截至昨午1時許當局接獲119宗塌樹報告，上水錄得1宗水浸，無山泥傾瀉報告，9人受傷送急症室診治。天文台表示摩羯雖已逐漸遠離，但相關雨帶昨今兩日仍會為珠江口一帶帶來狂風驟雨。

9人受傷 119宗塌樹報告

摩羯雖未造成嚴重破壞，但各區仍見零星意外，尖沙嘴金巴利街一地盤外牆棚架前晚10時許鬆脫欲墜、天后英皇道柏景臺對開亦有約20米高大樹倒塌，警方及消防昨一度封鎖對開路面，行車線受阻。另外，昨午4時許赤柱龍德苑對開亦有約5米高大樹塌下，有私家車天窗及擋風玻璃遭壓中爆裂，車內兩母子手臂擦傷。

截至昨午1時許，民政事務總署於各區開放30個臨時庇護中心，共274人入住。天文台昨表示，晚上7時10分左右西貢以東海面可能有水龍捲。

昨午12時40分天文台改發3號強風信號後，大批打工仔出門上班，港鐵大圍站、金鐘站等主要轉車站月台及車廂擠滿市民，紅磡過海隧道巴士站亦排長龍。下班時分亦再有大雨，天文台昨晚7時15分起發出黃色暴雨警告，至今日零時50分取消。

有市民嘆說天文台於中午改掛3號「唔上唔落」，稱如1時後才改掛，下午便不用上班；有市民則認為有半日「打風假」已是「有好過無」。香港氣象學會發言人梁榮武昨在港台節目《千禧年代》稱，摩羯路徑循規蹈矩，天文台預測並無太大懸念，認為前日提早逾6小時預告掛8號風球「已經做到盡」。

機管局表示前日機場全日共處理916班航班，50班機取消，昨實施航班重新編配，至昨中午已編配全日778班航班在機場升降，為平日逾八成升降量。昨日凌晨8號風球期間機場的士服務一度緊張，大批旅客等車，實政圓桌立法會議員田北辰批評港鐵機場快線尾班車雖延長至凌晨1時15分，但機場最後一班客機凌晨1時49分才抵港，機場快線應全力配合，事件反映機管局與港鐵溝通有問題，促政府協調兩方解決。

渠署風後即巡淤塞黑點清落葉

發展局昨表示，改掛3號風球後，渠務署即巡查約240個容易淤塞地點、主要河道及渠道排水，清理淤塞渠道落葉沙泥，各部門亦識別強風過後潛在風險斜坡、樹木和構築物，保障公眾安全。

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