社工局紀委會備選委員刊憲 陳虹秀除名

名單162人 較刊憲前多10人

「紀律委員會備選委員小組」成員分3類，刊憲名單中，「持有認可社會工作學位的註冊社會工作者」、「持有認可社會工作文憑的註冊社會工作者」及「非註冊社會工作者」分別有86、21及55人；前兩類成員分別較未刊憲的名單增7人及3人。「非註冊社會工作者」則人數不變，最少有20名大律師及12名律師，也有學者或醫療界代表，如浸大持續教育學院護理教育總監梁淑琴、臨牀心理學家盧德賢及香港護士管理局主席羅鳳儀等。

許宗盛：來自各界「無包袱」

被問到新舊名單有何不同，許宗盛認為「分別不大」，成員來自不同界別的專業，且予公眾「無包袱」、「沒有感到不滿」的印象。

涉2019年8月31日灣仔暴動案的陳虹秀被裁定表證不成立，律政司就她與3人暴動罪脫上訴得直，須發還重審，其中不認罪的被告陳虹秀，其案件將於今年12月再開審。許宗盛早前表示，新名單不包括陳虹秀是避免形象問題。陳虹秀早前稱暴動罪成與否應由法庭審理，亦不影響她在委員會作明智決定。