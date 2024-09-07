涵演唱欖足等盛事 陳茂波：近年最具代表投資 體育園：洽活動搞手反應佳

「南華早報體育經濟及旅遊峰會」昨早舉行，探討體育盛事如何有效推動香港經濟。陳茂波稱政府明白體育對吸引遊客、提升城市形象及促進經濟重要，會繼續支持舉辦高質素國際體育盛事；體育園是個充滿活力的劇院（vibrant theatre），連接市民、社區、文化和可能，冀這新地標成為國際矚目焦點。

霍啟剛倡整合兩地播權簽證

陳會後又稱，體育園為舉辦文娛及體育活動的絕佳場地，當局正準備不同活動迎接開幕，詳情將適時公布，本港未來數月亦會舉辦不同盛事，以推動旅遊業持續發展及支持消費。

貝達宏希望體育園可吸引欖球、足球、籃球等不同類型的大型體育賽事到港舉辦。香港來年即將舉辦全運會，他認為是加深與大灣區不同城市合作的良機，亦提及大灣區8500萬人口，觀眾多，有利吸引大型體育賽事的籌辦方來港，形容是「在國際體育項目籌辦者前『懸掛紅蘿蔔』」。

港協暨奧委會副會長霍啟剛說，大灣區人口眾多令潛在觀眾增加，如能令各自不同制度的港澳及內地其他城市，整合出一套模式，舉例在解決運動員的簽證問題、各地電視台賽事播映權等，便可爭取更多機會吸引國際賽事。霍又提及以往香港申辦亞運，曾遇到選手村安置的難題，如日後可在深圳、珠海興建選手村，然後到港比賽，便有助跨越類似的障礙，不少國際聯會的高層亦對大灣區合作舉辦賽事感興趣。

郭基煇：稅務減免可吸贊助

與會的新鴻基地產執行董事郭基煇說，舉辦大型盛事難單靠私營界別，政府或可考慮增加私營參與的誘因，如為贊助體育項目提供稅務減免。

被問到體育園即將落成，從商界角度應如何令盛事落戶香港，Lenovo業務集團首席市場官兼市場副總裁David Rabin說，所有人都喜歡新事物，但要吸引項目，舉例要有交通配套、足夠並可負擔的酒店住宿等，才可令主辦方願意舉辦活動，訪客才願到場。