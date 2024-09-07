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港聞

港聞二

不滿維修費3億 宏福苑罷免法團延後集資

【明報專訊】41年樓齡的大埔宏福苑，法團今年1月通過3.3億元大維修引起業主不滿，要求召開特別業主大會。大會昨舉行特別大會，據主辦方現屆法團統計，共1243户業主出席，以大比數通過罷免法團。大會其後一度以時間不足為由拒絕即時選出新一屆成員，業主鼓譟，其間警員到場。最後大會繼續舉行，選出新一屆法團14名成員，並通過延後集資日期。

原法團律師稱換屆亦須履約

宏福苑由房委會發展，共1984伙。在3.3億大維修方案下，每户需攤分15.6萬至18.2萬元，分6期繳付。特別業主大會昨晚7時在鄰近中學禮堂召開，由現屆法團主辦，主席鄧國權主持，多名大埔區議員出席。不少居民下午開始排隊登記入場，禮堂未到7時已滿座，其他出席居民需在地下有蓋操場觀看直播。

大會經投票通過開始會議議程，先由法團代表律師發言，其後投票議決是否罷免法團。該律師強調，法團已與承辦商簽約，換屆亦須履行合約，否則所有業主均須承擔法律後果，「我唔想大家畀人煽惑」。至9時許，主辦方宣布共收到779張有效票，贊成及不贊成罷免的得票比分別56.54%及43.46% ，通過罷免現屆法團全員。

有居民被冒簽授權書 無法投票

主辦方其後以場地僅租借至晚上10時為由一度宣布會議延期，引起居民不滿，向台上鄧國權高呼「下台」，鄧則只與身旁律師接耳交談。擾攘半小時後，鄧在區議員黃碧嬌陪同下離席，其間近10名警員到場並拍攝場內情况。大埔民政處代表隨後協助安排延長場地租用時間，現場透過舉手通過選出新一屆法團14名成員，並投票以50.88%通過更改集資日期，首期由原定本年7月31日集資延後至10月2日。現場居民隨即鼓掌及歡呼。

另外，有居民稱疑被冒簽業主大會授權書失去投票權。該女士向本報稱，從未透過任何方法收到特別業主大會的授權書，昨到場登記時發現名單顯示其單位已授權兩人到場投票。她強調從未簽署任何授權文件，不排除進一步跟進。

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