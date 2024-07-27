歐令航企檢查A350引擎 法新：馬航稱一機油管有「潛在問題」

只涵A350-1000 暫未擴至900

歐洲航空安全局在當地時間周四（5日）發新聞稿，公布該強制檢查指令，適用於配備勞斯萊斯Trent XWB-97引擎，並稱安裝在A350-900航機的Trent XWB-84引擎雖相似，但設計及航行歷史不同，現階段毋須擴展指令至該引擎。

馬航換A350-900引擎油管

就馬航的引擎輸油管出問題，歐洲航空安全局回覆本報稱無法具體評論，會與勞斯萊斯及持份者聯繫，評估相關數據。勞斯萊斯發言人昨確認，馬航更換一個Trent XWB-84引擎的一個柔性管道連接（a flexible hose connection），並非指令涵蓋的引擎。

民航處：確保港出入航機符指令

路透社昨引述多間航空公司應對A350-900航機措施，其中新加坡航空正檢查引擎，稱對航班無影響；泰國國際航空表示技術人員持續評估情况，並定期檢查引擎。

本港民航處昨發稿稱，自接獲國泰通報後曾聯絡及通報相關單位，包括與歐洲航空安全局舉行線上會議，並表示會確保所有進出本港的A350航機符合有關指令要求。國泰回覆本報表示，旗下A350營運機隊維修進度理想，料可按計劃今日完成。

日航回覆本報稱，已完成檢查5架A350-1000航機及15架A350-900航機，均無問題，而因應指令要求，日航會額外檢查A350-1000航機，稱不會影響航班運作。卡塔爾航空稱正按相關要求檢查作預防措施。路透社則引述擁有最多該航機的卡塔爾航空，稱收到指令後正檢查，阿提哈德航空則稱在指令發布前已主動檢查引擎。