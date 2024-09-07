兩賊抬走兌幣機 夾公仔店損失1.3萬元

昨清晨6時許超強颱風「摩羯」吹襲、8號風球高掛之時，白加士街2號柏嘉商業中心地下一間夾公仔店東主報案，稱透過閉路電視發現店舖一部兌幣機遭賊破壞後抬走。警方到場調查，店方經點算損失現金及兌幣機總值約1.3萬元，店外路邊遺留玻璃碎，案件列盜竊，警方正追緝兩名涉案男子。

剪鎖撬門偷錢不果 的士運走

根據店舖閉路電視片段，昨清晨5時32分，戴眼鏡、口罩、身穿連帽黑色長袖外套男子，帶同大剪鉗及螺絲批進入夾公仔店，以剪鉗剪開掛鎖，再用螺絲批撬開兌幣機門，伸手進機內摸索，疑未能得手，遂帶同工具離開。約3分鐘後，一輛的士駛至店外，上述男子再進店，將兌幣機拉出放近門口，的士此時倒車，再有一名穿短袖連帽衣的男子進店，兩人合力將兌幣機搬上的士後座，疑因機身較長，車門關上時後座車窗被撞爆，的士其後駛離。

店主表示，前日為兌幣機添加總值5000元的5元硬幣，連同機內原有硬幣，相信損失約1萬元現金；該兌幣機未有安裝防盜設備，日後將安裝更多相關設施，以加強保安。