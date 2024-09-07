永久停牌司機 駕法拉利超速兩倍 被截控5罪 案底纍纍曾危駕奪命

警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊前日下午展開反超速行動，偵測到涉事法拉利跑車在屯門公路近汀九橋超速兩倍行駛，警員遂將之截停。經調查後發現，46歲姓黃男司機早前曾干犯危險駕駛引致他人死亡、危險駕駛及多次停牌駕駛，最終被永久停牌。他前日亦未能通過快速口腔液測試及拒絕提供血液樣本作進一步藥物測試，警員遂將他拘捕，帶署扣查。

黃被暫控一項危險駕駛、一項停牌期間駕駛、一項無牌駕駛、一項駕駛時未有第三者保險及一項拒絕提供血液樣本作藥物測試罪，今早在沙田裁判法院提堂。警方表示對打擊此等罔顧其他道路使用者安全的不負責任行為絕不手軟，並予以嚴厲譴責。

屯門公路狂飈 拒供藥測樣本

當年奪命不顧而去 多次坐監

根據資料，被捕姓黃男子於2004及2006年分別因危險駕駛判囚3個月及4個月，之後再被法庭判停牌至2010年。2007年10月，黃涉及一宗致命車禍，當時他在柴灣大潭道駕駛私家車追尾撞向一輛電單車，26歲電單車女乘客死亡，黃未有停車，再撞倒一名橫過馬路休班救護員及另一途人後不顧而去。黃其後在旺角落網，2008年承認危險駕駛導致他人死亡等5項控罪，在庭上求情時主動向法官要求永久停牌以換取短期監禁，最終被判囚22個月2周，停牌至2015年。據悉黃當時已有約20項案底，包括刑事及交通案件。

曾駕電單車避警追 衝燈逆線

2017年，黃駕駛一輛報失車電單車於青葵公路高速飛馳，警方發現後追截，其間電單車多次衝紅燈，又逆線駛入青山公路狂飈約2.5公里，最後衝進荔景勵敬懲教所掘頭路翻側，黃棄車逃走，其後被追至警員制服拘捕。