李立峯：《頭條》判決接納有理諷刺 何君堯：港台政府喉舌 應倡正面政策形象

上訴庭3名法官本周三以2比1裁定，《頭條》2020年2月14日播出「驚方訊息」環節，藝人王喜從垃圾桶冒出諷刺警方，是針對警方抗疫工作，無違反《電視節目守則》的辱警條文。

李立峯表示，諷刺節目是時事評論的方式之一，大多涉及戲劇化和誇張手法，判辭認可公共廣播節目發表有事實根據的諷刺內容。李立峯又稱，根據判決的邏輯，即使時事評論員和政治漫畫家的表達手法較誇張，只要基於一定事實基礎，應獲接納。

指社會已變 批判言論減

單一案例料難扭現狀

對於《頭條》事隔4年後裁定投訴不成立，李立峯稱感到可惜，但指《頭條》停播不是一兩宗投訴的問題，關乎本港評論空間現狀；隨社會變遷，類似評論內容已減少。李欣賞《頭條》案判決令人感覺開明，不過社會環境未必鼓勵批判言論，外界焦慮猶在，「不是一兩宗開明的判決，可立即扭轉情况」。

何君堯則表示，若在太平盛世，時事評論節目可放鬆一下，惟本港經歷2019年示威，需相對穩健、不涉煽動的言論環境。他指2020年6月通過國安法後，法庭處理所有性質的案件都要考慮國安法立法目的，審視言論是否恰當。

針對《頭條》案，何認為不涉言論自由，因港台作為政府喉舌和公營機構，有責任提倡正面政策，完善政策，而不是嘲諷警隊和「拖後腿」，指上訴庭兩名法官沒有妥當考慮國安法背景和政治氣氛，國安法和23條立法的成立必有其因，通訊局應尋求上訴推翻裁決。

港台回覆查詢稱得悉法庭裁決，會繼續按《香港電台約章》及《香港電台編輯政策及流程》，為公眾提供優質節目及資訊，未直接回應《頭條》會否復播。