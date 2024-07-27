實習不足仍過關發「平安卡」 密閉空間課程未獲授權 職安導師學員違資格 好拍檔「釘牌」

涉21卡 已廢除或失效

勞工處昨指該公司違規包括授課時間不足、導師未依照規定的教案提供實習，更允許21名未完成實習的學員考試和頒發平安卡，勞工處指令該機構收回及廢除其中15張平安卡，未收回的6張則失效。涉事導師亦被撤銷教授有關平安卡課程的資格。

現時有123個認可機構舉辦平安卡課程，勞工處回覆本報稱，過去10年共有3宗（包括本案）被撤回平安卡認可的個案，而是次違規是在7月7日執行特別視察行動時發現，經調查蒐證及考慮該公司和有關導師提出的解釋和申述後，決定撤回認可。

針對該公司聲稱獲授權的「密閉空間操作安全培訓課程」，勞工處稱從無授權該課程，已指令立刻刪除有關網頁。

負責人：策劃人離職 營運困難

本報致電該公司辦公室電話，但無用戶登記。公司負責人Shreenet Basant回覆本報承認其平安卡課程有疏忽（malpractice），並確認課程的授課時間不足，稱因為有關導師間中突然「走堂」。對於其他違規情况，如由未獲核准的導師授課等，他解釋，平安卡和有關密閉空間安全的課程原由另一負責人策劃，但對方已離職，遂令營運出現困難。

Shreenet Basant表示，早前收到勞工處信件及電話通知撤回課程許可，一年間不可再申請平安卡課程的相關認可，認為處罰有點太重。

林振昇指坊間多違規 倡放蛇

勞聯立法會議員林振昇表示不熟悉涉事公司，但指坊間一直有類似機構的導師會泄漏考試內容等，建議勞工處加強巡查，尤其是突擊巡查，以及加重罰則阻嚇，例如指令相關機構「停賽」數年。

林振昇表示，勞聯轄下工會亦有籌辦相關課程，勞工處一般會巡查考試文件、課程出席紀錄等，以及安全帶、頭盔等安全裝備的授課工具是否齊全等，教授相關課程的導師多從事註冊安全主任「十年八年」，有相當經驗或資歷，勞工處審批課程時亦嚴謹，但「實際開班的時候，會否有些導師不夠（資格），或合資格導師沒空，隨便找其他導師頂上，就不清楚」，他建議勞工處日後或可考慮「放蛇」調查。