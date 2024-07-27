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「蝶后」陳睿琳100背第八 鄧韋樂無緣決賽憂難征下屆

【明報專訊】在巴黎殘奧為港隊奪得首面獎牌的「蝶后」陳睿琳，今晨在非主項女子S14級100米背泳決賽游出1分11.78秒獲得第八。至於在2016年里約熱內盧為港泳隊贏得殘奧歷來首金的鄧韋樂，昨在男子S14級100米背泳初賽以第14名完成，無緣決賽，賽後這名27歲港將透露或無緣4年後在洛杉磯連續5次出戰殘奧。

感體能極限 下屆或難取入場券

陳睿琳昨於女子S14級100米背泳初賽以1分10.87秒觸池，取第6名晉級決賽。今晨決賽她在第七線起步，早段一度進佔前列的她後勁不繼，轉池時跌至第8，最終亦以此名次觸池，游出1分11.78秒。20歲的她今屆巴黎殘奧先聲奪人，在強項女子S14級100米蝶泳決賽摘銀，為港隊贏得首面獎牌，前晚亦能在SM14級200米個人混合泳決賽突破個人上屆成績得第五。

「四朝元老」鄧韋樂則在男子S14級100米背泳初賽以1分3.64秒觸池，名列第14未能晉身決賽。27歲的他說：「感覺今（昨）天有七八成狀態，游到這個時間也滿意……現在世界水平每4年不斷提高，我都不知下屆能否游到達標參賽時間……我覺得自己體能與各方面都差不多到極限了。」

國家隊男女混合泳破世績 暫79金

國家隊方面，前晚於男女子4×50米混合泳接力20分決賽以破世界紀錄2分24.83秒奪得今屆第70金，亦是自1984年參加殘奧以來的第600面金牌。

另至截稿前，譚玉嬌在女子67公斤級舉重以破世績的142公斤封后，加上游泳及柔道分獲3金和1金，助國家隊以79金61銀41銅續在獎牌榜遙領，隨後分別是得41金和29金的英國及美國隊。

相關字詞﹕背泳 國家隊 鄧韋樂 巴黎殘奧 陳睿琳

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