硬地滾球奪第三金 締最佳隊史 伙謝德樺摘個人第二冠 何宛淇：無事不可能

世界排名第三的何宛淇／謝德樺在今屆BC3級混雙C組兩戰全勝出線，接連於8強及4強淘汰巴西及泰國隊殺入決賽。二人面對世界第二的韓國隊組合鄭豪源／姜善熙，首局謝德樺在關鍵第五及六球將3個紅球帶入最近目標白色球，助港隊先贏3：0。次局鄭豪源在第五球令藍球重奪主導，終連取3分扳平比數。

第三局雙方拉鋸，最終裁判要靠度尺判定港隊的紅球以極微優勢較近白球取勝奪1分，領先4：3。第四局韓國在第二球出現失誤，加上何宛淇的精彩第三投取得關鍵主導權，令港隊再贏一局1：0，總比數5：3奪金，亦是何宛淇繼BC3級女子個人賽再登頂。今屆香港硬地滾球隊以3金2銀收官，寫下隊史最佳成績；中國香港代表團則在今屆巴黎殘奧累積3金4銀1銅。

笑言上屆無牌鞭策 曾專程赴台觀戰

何宛淇賽後與身兼管道助理員的丈夫李榮傑（Jet）笑言很開心，「我們終於做到了，咁多年努力，原來只要相信，是沒有不可能的！」對於3年前在東京殘奧與獎牌緣慳一面，何宛淇稱正因那遺憾更努力衝目標，亦令大家少了時間陪伴家人與朋友，「基本上可以話無朋友的了，因為好多時朋友約我們去玩都推了，甚至乎早前在台灣有個比賽，即使無BC3級項目，但我與德樺都專程飛過去看，看看各地選手怎樣打，就只為了這次巴黎殘奧，所以我們大家這3年都付出了很多。希望在此告訴觀眾，只要相信一件事，沒有什麼事是不可能的！」

謝德樺助理員：我們未必是最强 堅持終收成

謝德樺亦為圓夢奪牌感興奮，同意拍檔所言「只要努力你都可以做得好的」。德樺的管道助理員劉煒麒（Ricky）則表示與對方合作多年，大家奮鬥了很長時間，亦彼此承諾向目標邁進，如今是實現夢想之時，「我們夾了很久，大家本身未必是最強的選手，過程中亦遇到很多困難，但最後我們一直堅持到現在終獲成果」。他亦感謝家人背後支持，因自身有正職，常常放工及放假也要訓練，犧牲了很多陪伴家人的時間，「特別是我囡囡剛出世幾個月，而我去巴黎前夕才知爸爸身體出了問題，所以這塊牌對我來說很特別很重要」。

兩銀張沅認緊張 盼下屆再衝

同日較早時間梁育榮伙拍張沅先於BC4級混雙決賽飲恨摘銀，「六朝元老」梁育榮賽後大方稱讚奪金的哥倫比亞隊「世一」組合Leidy Chica／Edilson Chica，「對手發揮超水準，輸得口服心服，之後一定會再努力」。而初征奧便在個人及雙人賽摘兩銀的張沅，則承認在關鍵戰緊張，未懂得處理，「希望未來4年做得好些，下屆殘奧再衝過」。

特首李家超及現場觀戰的文體旅局長楊潤雄等官員賽後均道賀，李家超表示：「4位運動員在比賽中全力以赴，發揮團體合作精神，展現精湛技術。梁育榮更是今屆第六次代表中國香港參加殘奧會，並再度登上頒獎台，成就斐然。」

明報記者

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