灣區手記：《街霸》與《拳皇》 ／文：尚東美

為什麼會說是重要事？一來這是首次有內地玩家奪得世界級別的《街霸》遊戲冠軍，二來「小孩」較早前已在另一世界級電競比賽EVO贏下另一經典格鬥遊戲《拳皇15》冠軍，是首次有玩家在一年內贏得兩大格鬥遊戲《街霸》、《拳皇》雙料世界冠軍。對《拳皇》冠軍常客「小孩」而言，《街霸6》冠軍意義更非凡，因為《拳皇》與《街霸》是完全兩套玩法系統，就連職業玩家都甚少能完全駕馭這兩款遊戲，更別說奪冠。

但這件重要事又好像不太重要，因為格鬥遊戲門檻極高，願花時間付出的玩家有限，被視為小眾，論商業效益和產業化亦遠不及其他電競遊戲如王者榮耀、英雄聯盟等。其實香港也曾出過《街霸》世界冠軍，但就像贏得Pokémon GO世界賽冠軍的鄭業楷（蝦皮）要兼職賺旅費一樣，比起日本和歐美的《街霸》職業玩家有充裕商業贊助，格鬥遊戲的商業資源無論在香港或內地真的明顯欠缺。

也許有人會質疑，既然都說是小眾遊戲，資源分配肯定不及其他收益更高的電競遊戲，但筆者想提醒一下，去年杭州亞運首次納入電競遊戲項目，其中一款遊戲是《街霸5》，既然亞運都認同格鬥遊戲，就證明還是有值得投放資源的價值，至少是奪金大機會。啊，補充一句，亞運《街霸5》冠軍來自韓國，亞軍和季軍都來自中華台北。

文：尚東美