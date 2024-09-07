九市速遞：粵副省長：灣區為開放探路

廣東省副省長張虎在論壇開幕致辭稱，大灣區承擔為全面深化改革向縱深推進、進一步擴大對外開放探路的時代重任，廣東將從三方面攜手港澳，加快打造世界級的大灣區：

一、堅持創新驅動，與港澳聯手釋放高質量發展新動能，深入推進科技創新體制機制改革，加快建設形成具有國際影響力的科技創新中心；

二、堅持全方位互聯互通，攜手港澳持續提升市場一體化水平，包括推進要素市場化配置改革，加快打通大灣區各類要素跨境流動的體制機制障礙，提升人員車輛往來、貨物通關、資金跨境、數據安全傳輸等便利化水平；

三、堅持高水平對外開放，攜手港澳塑造參與國際競爭與合作新優勢，發揮大灣區區位條件優越、國際化程度高的優點，主動對接國際高標準經貿規則，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，聯動港澳開拓國際市場。

對於琴澳合作，鳳凰衛視主席兼行政總裁徐威致辭指出，橫琴在粵澳兩地共商共建共管共享之下，自由度更大，發展空間更大。相信琴澳一體化不僅會帶動澳門發展，也將成為拉動大灣區經濟的重要引擎。徐威又稱，關注中國發展必要關注大灣區，5年間大灣區經濟總量新增3.2萬億元人民幣，相當於「再造一個深圳」，大灣區的成長能堅定大家對中國經濟的信心。

另外，聯合國副秘書長李軍華、博鰲亞洲論壇原秘書長龍永圖、信德集團董事長何超瓊、財庫局副局長陳浩濂等亦在論壇上探討中國經濟、全球環境、粵港澳合作等議題。