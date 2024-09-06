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港聞二

勞聯調查：惡劣天氣當值 六成工友無津貼

【明報專訊】勞工處今年修訂「惡劣天氣及『極端情况』下工作守則」，勞聯調查發現，逾半受訪工友在惡劣天氣及極端情况時仍需返回工作地點當值，包括公共交通運輸業、物業維修、保安及清潔人員等，當中逾六成受訪者指僱主沒發放當值津貼及交通津貼，亦未安排接送服務。勞聯對結果表示失望，認為僱主應在惡劣天氣下為僱員提供安全的上下班方法，即使未能提供接送，亦要提供交通津貼。

勞聯今年7月至8月調查，收回642份有效問卷，蒐集工友對預防工作時中暑指引及「惡劣天氣及『極端情况』下工作守則」的意見，並了解工作實况。受訪工友來自交通運輸、建築及機電、零售及社區服務及文職及個人服務行業、公務員及政府資助機構。

三成稱僱主安排接送

五成指無應變計劃

調查發現，57.5%受訪者在惡劣天氣及極端情况需返工作地點當值，包括公共交通司機及工作人員、物業維修、保安、清潔人員等。當中33.3%受訪者稱僱主有就在惡劣天氣及極端情況下工作另外發放當值津貼及往返工作地點的特別交通津貼，32.5%稱僱主有發放高於正常工資的津貼，另有30.1%稱僱主有安排接送服務。

因應惡劣天氣及極端情况下工作，50.4%受訪者稱僱主無制定安全和緊急應變計劃，58.5%指僱主無為員工提供指定訓練計劃或培訓員工相關安全措施。

勞聯認為僱主應為僱員在惡劣天氣下提供安全的上下班方法，減少意外風險，建議提供特別交通津貼，讓僱員有更多交通工具選擇，且如僱員因惡劣天氣及極端情况影響無法上班，僱主不應扣薪或扣假。

相關字詞﹕勞聯 惡劣天氣 極端情况 勞工權益

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