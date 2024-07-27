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港聞二

機管局前高層認三跑項目收賄330萬 妻獲撤控

【明報專訊】7人早前涉機場「三跑」貪污案遭廉署起訴，時任機管局首席高級經理承認收受「開心錢」330萬元，令工程公司獲優待，並把款項轉交妻子存入銀行。他昨承認串謀使公職人員接受利益及洗黑錢共8罪，其妻子面對4項洗黑錢罪則全數撤控。辯方冀押後以待與同案被告一併求情，被告最終須還押至9月12日連同其他被告再訊。

被告李永輝（49歲，機管局前首席高級經理）承認兩項串謀使公職人員接受利益罪及6項洗黑錢罪，一項洗黑錢罪則存檔法庭。李的妻子、被告陳珏丹（47歲，家庭主婦）當庭獲釋。

根據李永輝同意的案情，李2017年加入機管局，先後任岩土工程高級項目工程師、建築工程高級經理及基建工程首席高級經理，2022年8月被捕後遭解僱。2018至2022年，他負責管理三跑的填海工程、客運大樓地基及底層結構工程，有權向承建商推薦分判商。

助工程公司獲判 總值以億計

案發期間，涉案同謀表示，曾與李協助土木及地基工程分判商「卡樂工程有限公司」獲判項目，李與同謀攤分利潤。卡樂工程結果獲承建商判授合約及收取約8300萬元。李另協助填海及建築用砂供應商「駿豐工程公司」取得填海用砂物料供應採購訂單，總值逾1.4億元。

妻將賄款存戶口 原控4罪

李在警誡下稱，有同謀主動向他提供「開心錢」，因為想承建商知道自己與李相熟，令同謀取得更多三跑工程，卡樂工程獲優待。該同謀事後多次在李用膳時給他錢，合共250萬元。李另收取80萬元，介紹同謀的駿豐工程。

案情續指，李與妻子持聯名帳戶，當時有逾370萬元分87次存進帳戶，他們未能解釋大量現金來源。兩人寓所亦被搜出1萬多元，鈔票有同案被告的DNA。李稱曾把約330萬賄款交予妻子存款。另外李把192萬元現金存入幾個帳戶，又將30萬元賄款給父親。

【案件編號：DCCC 582、584、585/23】

相關字詞﹕區域法院 洗黑錢 串謀使公職人員接受利益罪 機場三跑 廉政公署

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