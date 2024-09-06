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職缺6000 警推招募App 方便投考 另推「遴選快線」

【明報專訊】警隊繼續出招「搶人才」，今起推出「香港警察招募App」供投考者遞交警察職位申請、接收面試安排和遴選結果等資訊。警方下周一（9日）起另推「二合一遴選快線」，在小組面試「準備充分、表現出色」的投考者，可選擇即日做最後面試，再安排入職體能測試及心理評估，料遴選程序可由過往45天減至3星期。人事部招募組警司陳杰峰稱，措施落實後，警方成為唯一可用手機遞交職位申請表的政府部門，相信能方便投考者。他又提到，目前仍有約6000個職位空缺。

警方期望透過該App以一站式平台提升招募效率，例如在面試前3天及前1天推送提示信息、可循該App報名參加「警察招募‧體驗日」等。用戶能上傳申請職位文件至該App，有別於昔日需親身提交或透過桌上電腦登錄公務員事務局網頁提交。陳杰峰稱，如何把招募資訊送予目標對象需時「梳理」，昔日需追蹤社交平台，日後下載手機App便容易接收相關資訊。

暫涵警員見習督察輔警

警方與數字政策辦公室合作，用戶能以「智方便」登入程式。警方相信「智方便」足以保護用戶個人資料，解決資訊保安問題，並透過自動化省卻人手輸入資料時間。現時程式涵蓋遞交警員、見習督察和輔警職位申請，待穩定發展後，有機會開放遞交警隊其他崗位申請，如交通督導員、警察通訊員及警察翻譯主任。

昔日完成小組面試者，會先做入職體能測試及心理評估等，再擇日做最後面試。下周一起，在小組面試「準備充分、表現出色」者，可選擇即日面試，再參與入職體能測試及心理評估。被問何謂「準備充分、表現出色」，陳杰峰稱例如對警隊有深刻了解，包括理解警隊抱負、目標及價值觀，明白警員日常工作挑戰及處理方式等。

申請按年升46% 入職增36%

招聘方面，陳杰峰稱2023/24年度接獲11,698份申請，較上年度7997份升約46%；2023/24年度有975人加入警隊，較上年度719人升約36%。警隊目前仍有約6000個職位空缺。

警方去年6月起擴大招募，涵蓋大學三年級生，至今收到113份見習督察申請，當中6人是大三生，已獲有條件聘任。警方下周五（13日）起會再到本地大學招募，下月底及11月初分別將赴廣州暨南大學及福建華僑大學招募內地港生。

相關字詞﹕招募 警方 香港警察

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