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港聞

港聞二

一則留言提「殺狗」 放射師囚13月

【明報專訊】公立醫院時任放射治療師2019年12月在連登討論區留言，提及「打狗」、「殺狗」等，早前被裁定一項「煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害」罪成，昨在區院被判囚13個月。法官稱，被告堅持無犯罪意圖、無悔意，且有煽惑他人的預謀，行為增加社會安寧和治安被破壞的風險，正面挑戰執法制度。

被告楊尚樺（現年32歲）已婚，教育程度為碩士。辯方求情表示，被告案發時是公立醫院放射師，本案發生後失去工作，一度陷入人生低潮，但獲家人支持繼續進修，其後於私家診所覓得職位；反修例事件距今5年，雖然本案無不合理延誤，但客觀而言被告長時間承受壓力，現時熾熱的社會氣氛已不存在，望法庭接納本案為單一事件。

官：挑戰執法 慫恿集體行為

暫委法官香淑嫻判刑時稱，從帖文討論可見，全部人以「狗」稱呼香港警務人員，討論精銳示威者的角色，計劃突破警方佈防，並在突圍後作進一步行為；討論區用戶大部分反對、不滿和敵視政府，甚至是有可能訴諸暴力達至目的之人，行為增加社會安寧和治安被破壞的風險，對警方執法構成潛在安全威脅。

指無證據成功煽惑

法官表示，被告提議眾人要有共識，慫恿集體行為，正面挑戰執法制度；加上帖文無限制、公開和輕易讓用戶瀏覽，使用互聯網意圖盡快煽惑，增加案件嚴重性。法官同時考慮本案涉及一則帖文，無證據顯示被告成功煽惑他人，本身亦非社會上有影響力的人，以監禁15個月為量刑起點，被告承認大部分案情節省法庭時間，加上初犯「初嘗鐵窗滋味」，減刑兩個月。

根據控方案情，被告2019年12月5日凌晨在連登討論區留言「反包成功係諗住點？1）搶裝、2）打狗、3）殺狗、4）齋圍，冇共識冇得搞」，發帖者回應「救入面人出嚟最優先，其他視乎現場，如果突圍果時打到啲狗瞓低晒就做乜都得啦」。

【案件編號：DCCC 1038/22】

（反修例風暴）

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