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港聞二

暴動案重審3人認罪 嘆4年「懸空」 官拒早判刑 稱待陳虹秀審結

【明報專訊】涉2019年8月31日灣仔暴動案的「陣地社工」成員陳虹秀被裁定表證不成立，律政司就她與3人暴動罪脫上訴得直，須發還重審。3人昨在區院承認暴動罪，辯方求情稱期望盡早判刑，指事發至今已5年，距原審無罪裁決亦4年，過去4年「懸空咗」，3人冀早日重新開始；法官認為將判刑押後待陳的案件審結較合適，3人只曾羈押短時間，故本案不涉「坐多咗」，下令押後至12月13日提訊，其間3人還押。

認罪被告為補習導師賴姵岐（案發時22歲、下同）、電腦程式員鍾嘉能（26歲）及廚師龔梓舜（22歲）。同案被告陳虹秀（42歲）不認罪，將於今年12月2日受審。

辯方稱情况特殊 冀酌情減刑

辯方求情表示，3名被告由獲判無罪、上訴到昨日認罪，情况「非常特殊」，最終或面對數以年計的監禁，升幅遠高於任何刑期覆核案例，冀法庭行使減刑上的「壓倒性」酌情權。辯方亦期望盡早處理判刑，加上陳虹秀與認罪被告的角色、行為、牽涉地點有別，量刑起點或有不同。

一人失教席 稱甲亢因案復發

辯方又稱，賴姵岐的理想是成為教師，並一度獲得教席，但被還押時未能到任，現已不能成為註冊教師。辯方呈上多封求情信，稱賴案發前熱心做義工，前上司讚揚她工作態度積極，並透露賴在原審時患甲狀腺機能亢進症，原本病情受控，但律政司上訴後復發。辯方重申本案情况特殊，望法庭減刑三分之一。

庭上透露，另一被告鍾嘉能去年患抑鬱，需定期到醫院覆診，辯方期望法庭納入考量；法官詢問下，辯方確認收押所有醫生跟進。辯方續說，鍾由原本脫罪變成有罪，最終要面對數以年計監禁，望最少減刑三成，再因其精神狀况「畀多少少」。

至於被告龔梓舜，辯方指原審時未有盧建民案例，故未提及若被告不作供，可循環境證據推論。辯方又指控方花逾一年草擬案件呈述文件，龔在其求情信形容經歷如「坐過山車一般」，基於他認罪，同樣尋求三分之一減刑。

根據控方案情，當日大批示威者集結於軒尼詩道及盧押道近駱克道交界，堵路、照射雷射光、焚燒巨型路障、投擲汽油彈等。警方晚上7時許開始推進並施放胡椒噴劑和顏色水，3名被告在中國海外大廈外被截停，當時均穿黑色衣物。鍾曾在前方持盾狀物蹲下觀察，又後退到人群中與警方對峙，其後將盾牌交予他人；鍾見龔被警員撲倒，回頭欲協助龔，雙雙被制服。

【案件編號：DCCC 12/20】

明報記者

（反修例風暴）

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