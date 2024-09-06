檢1300支假酒 海關拘七旬翁

訛稱水貨 低至半價

海關版權及商標調查科一般調查組高級調查主任吳家俊表示，早前接報指有供應商涉賣冒牌烈酒，經調查後上周二突擊搜查一個供應商位於葵涌工廈的營業處所及儲存倉，檢獲1300支冒牌烈酒，估計市值逾290萬元，以涉嫌觸犯《商品說明條例》拘捕一名70歲男負責人。

吳家俊稱，涉案供應商將營業處所及儲存倉設於不同樓層，企圖避過執法，且無設立網站、專頁推廣，主要依靠電話向相熟顧客賣酒。供應商會訛稱酒是海外水貨，以八折至半價促銷，售價介乎約400元至3萬元。據悉，標準容量正貨茅台約3000多元，冒牌茅台售價約1300元。

假茅台齒輪圖案現端倪

冒牌烈酒共涉3商標、逾15種不同型號。吳家俊提到，涉案冒牌烈酒礙於製作成本、技術等因素，處理防偽特徵較粗疏，其中2009年生產的貴州茅台酒樽頂有「五星齒輪」，正貨圖案以14齒的齒輪組成，冒牌貨只有13齒；至於樽上商標字體及生產序號帽套，正貨字體比例合理、印刷細緻，冒牌的字體比例拉長，印刷粗疏。另外，冒牌軒尼詩V.S.O.P的雷射標記不完整、字體較模糊，且樽身的標籤貼紙亦無壓紋圖案，有別正貨。