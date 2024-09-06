去年加價 九巴城巴再申 前者稱幅度「審慎」 後者盼年年調整

運輸署回覆本報查詢表示，政府正按既定程序審批申請，過程中會適時諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會，再提交行政會議考慮。署方說，政府會以審慎態度處理票價調整申請，會在評估時考慮上次調整票務的成本和收益、市民接受程度、服務質素等因素。

九巴及龍運表示，因應營運情况和成本變化，九巴早前向政府提交申請調整票價，龍運則無申請。發言人稱，九巴面對巴士乘客減少及營運成本上漲挑戰，申請的調整幅度「非常審慎」，平衡財務上可持續發展的需要及市民的接受程度，期望政府盡快處理，以改善巴士公司經營狀况。

城巴表示，今年1月已申請票價調整，以應對燃油及工資等多項成本上漲的壓力。城巴提到，其他交通工具如鐵路、的士、小巴及渡輪公司已於本年度獲准或落實加價，但巴士票價超過一年未調整，認為有必要每年調整票價，將期內的物價及營運成本變動納入考慮。

田北辰籲加幅低於通脹

陳恆鑌倡參照港鐵開源

翻查資料，巴士上次加價是去年6月18日。5間巴士公司於前年申請加價（見表），其中九巴申請加9.5%，城巴新巴市區線劃一加2元，城巴機場線加50%。其後政府所批加幅低於申請，五巴最終加價3.9%至7%。

實政圓桌立法會議員田北辰認為，巴士加價原則應是與通脹掛鈎，若今次獲批加幅仍與去年一樣高於同年通脹，屬不可接受。對於巴士公司近年多次加價，他認為人工加幅普遍高於通脹，相信巴士公司每年以小幅度、低於通脹水平的原則加價，長遠而言對市民有利，避免「一係唔加，一加勁多」。

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恆鑌稱，了解巴士公司營運「一直壓力大」，但長期不斷加價對市民而言亦是一大經濟壓力。他建議政府參照港鐵營運方法，容許公共交通工具有更多收益，舉例可在大型轉車站加建設施出租，讓巴士公司不用全數依賴票務收益，同時減輕市民負擔。