官允索社服感化報告 認拍裙底銀行員押後判

辯稱報告謂重犯率「有變數」 官：有寫中至高

被告黃宇恒（33歲）被控2024年7月3日在旺角港鐵站扶手電梯B3出口拍攝女子X的私密部位。法庭早前替被告索取3份報告，辯方昨稱背景報告陳述正面，心理報告則罕見稱被告重犯機率有變數（dynamic），取決於實際環境及情况。溫官則稱，報告中段亦有稱重犯機率屬中至高。

指壓力大犯案 報告見被告求助信息

辯方指出，被告認罪後隨即還押兩周，已構成阻嚇，而報告可見被告求助信息，相信感化官的輔導才能真正幫助被告根治問題，希望法庭進一步考慮更生因素。辯方提到，曾詢問被告若其兩歲女兒被偷拍裙底會有何感受，被告當時灑淚稱對方不應作如此嘔心行為。辯方重申，被告在犯案前一天得悉有關自身眼疾問題的壞消息，擔心影響工作，以及照顧父親等壓力下犯案。

考慮到被告個人情况等因素，溫官最終同意先索取社會服務令及感化報告，強調若報告內容不正面，即會判數周監禁，批准被告以5000元現金保釋候判，其間須居於報稱地址、住所有改變前通知警署。

【案件編號：WKCC 2944/24】