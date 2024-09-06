官允索社服感化報告 認拍裙底銀行員押後判

【明報專訊】銀行分析員涉嫌在旺角港鐵站乘搭扶手電梯時拍攝女子裙底，他早前承認一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪。案件昨原於西九龍裁判法院判刑，辯方進一步求情稱，索取報告後可見被告需處理壓力情緒及治療，望法庭能先索取感化報告。裁判官溫紹明同意報告可見被告的求救表徵，押後至9月26日判刑，等候索取社會服務令及感化報告，原還押的被告獲准保釋外出。
辯稱報告謂重犯率「有變數」 官：有寫中至高
被告黃宇恒（33歲）被控2024年7月3日在旺角港鐵站扶手電梯B3出口拍攝女子X的私密部位。法庭早前替被告索取3份報告，辯方昨稱背景報告陳述正面，心理報告則罕見稱被告重犯機率有變數（dynamic），取決於實際環境及情况。溫官則稱，報告中段亦有稱重犯機率屬中至高。
指壓力大犯案 報告見被告求助信息
辯方指出，被告認罪後隨即還押兩周，已構成阻嚇，而報告可見被告求助信息，相信感化官的輔導才能真正幫助被告根治問題，希望法庭進一步考慮更生因素。辯方提到，曾詢問被告若其兩歲女兒被偷拍裙底會有何感受，被告當時灑淚稱對方不應作如此嘔心行為。辯方重申，被告在犯案前一天得悉有關自身眼疾問題的壞消息，擔心影響工作，以及照顧父親等壓力下犯案。
考慮到被告個人情况等因素，溫官最終同意先索取社會服務令及感化報告，強調若報告內容不正面，即會判數周監禁，批准被告以5000元現金保釋候判，其間須居於報稱地址、住所有改變前通知警署。
【案件編號：WKCC 2944/24】
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