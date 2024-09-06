藉兼職女友資訊收月費 搗嫖客群組拘情侶主腦

共拘6人涉洗1300萬 群組2.5萬人

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察孫伊琪表示，被捕3男3女介乎22至61歲，涉嫌串謀依靠他人賣淫收入為生及洗黑錢。被捕人包括兩名31及22歲男女主腦，為情侶，負責經營網上賣淫平台。6人涉利用逾20個屬於自己、親友及一些傀儡戶口收取及清洗懷疑透過營運賣淫平台而獲取的犯罪得益，總數逾1300萬元。警方已凍結相關戶口內200萬元懷疑犯罪得益。

涉串謀依靠他人賣淫為生

初步調查相信，有賣淫集團於社交平台開設群組，發出聲稱「兼職女友」的性工作者資訊，雙方可自行相約交易。警方表示，群組有逾2.5萬人，嫖客可繳交月費成為VIP會員，以瀏覽其他會員對性工作者服務評價等資訊。此外，管理員會收取額外費用向會員推介評價較高的性工作者。行動中警方檢獲10部手提電話及兩部手提電腦。據悉，該集團運作逾一年，繳交數百元月費可成為VIP。

警方表示，將繼續針對網上組織的賣淫活動，積極蒐集情報及採取執法行動，提醒市民切勿將銀行戶口借予他人作非法用途。根據法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯洗黑錢罪，一經定罪最高罰款500萬元及入獄14年；而依靠他人賣淫的收入為生一經定罪最高可囚10年。