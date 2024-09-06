硬地滾球第四牌 梁育榮張沅混雙摘銀

世界排名第三的梁育榮／張沅在今屆硬地滾球BC4級混雙C組兩戰全勝強勢出線後，於昨晨4強面對世界第二的加拿大隊，首兩局取得4分領前優勢，至第三局更將總比分拋離至6：1，即使在第4局被對手取3分，仍以6：4奏捷，與哥倫比亞隊會師金牌戰。東京殘奧銀牌得主梁育榮賽後受訪時感觸落淚，坦承很激動之餘，亦為達成賽前晉身決賽目標而開心。他感謝教練的鼓勵、太太的支持、隊友張沅的合作及香港市民「捱眼瞓睇我哋比賽」，又鼓勵張沅盡量享受比賽，如此「自自然然就會打得好」。

決賽首兩局拉鋸 第三局遭拋離

今晨決賽二人惡鬥哥倫比亞隊Chica兄妹檔世界第一組合，首局雙方多次爭奪與目標白球的最近距離，至哥倫比亞的Leidy投出最後一球才分勝負，港隊先輸0：1。次局雙方再次拉鋸至最後一球，要裁判以度尺判決哥倫比亞的紅球較近白球而取勝再取一分，港隊落後0：2。第三局港隊在第四至六球未皆能重奪主導，令對手把握最後3投機會連取4分，落後0：6。末局背水一戰下，張沅在第4球投出界令港隊無法「食全餐」取6分追平打附加局的機會，篤定告負下二人最終在此局取下一分，終以1：6落敗，摘下銀牌，「六朝元老」的梁育榮無緣繼2004年雅典殘奧後再於此項奪金而回。

「梁張配」的隊友何宛淇／謝德樺昨晨則在BC3級混雙4強以3：2友克泰國隊組合，今晨決戰韓國隊。日前已在女子BC3級個人賽奪金的何宛淇認為，再入雙人賽決賽是「超晒標」，強調與謝德樺的合作不會白費，定會打場漂亮決賽；謝德樺則形容坐亞望冠是「開心到唔知講乜」和「個腦空白晒」。

輪椅花劍女團奪第四

另外，由余翠怡、范佩珊及湯雅婷組成的香港輪椅劍擊女子隊，昨在巴黎殘奧出戰花劍女子團體賽首仗先於8強以45：38淘汰烏克蘭隊，但在4強惡鬥「世一」匈牙利隊以29：45告負轉戰銅牌戰，面對於另一場4強以41：45負國家隊的意大利隊。港隊於銅牌戰終以33：45飲恨，與獎牌緣慳一面。