上任5月刊首份調查 陳積志：貴精不貴快

翻查紀錄，前兩任申訴專員上任2至4個月即發表主動調查報告，其中劉燕卿2014年4月1日履新，6月中發表首兩份主動調查報告；趙慧賢2019年4月1日履新，8月發表首份主動調查報告。

未來着力調解 列入調查員考評準則

除發表首份調查報告，陳積志昨亦交代公署未來工作方向，包括推廣調解、提升跨部門協作能力及正面看待投訴。他認為調解可更快回應市民投訴，未來將着力以調解方式解決市民訴求，亦已撥款資助調查員就讀調解深造班，目前已有逾半數調查員完成深造，調查員考評準則將加入調解工作成效。

陳積志提到，經調解後結案個案由2019/20年度149宗增至2022/23年度305宗，2023/24年度則下降至187宗。本年度首5個月則已完成153宗調解個案，他說若按此進度計算，有信心年度調解宗數突破300宗，豪言「不滿於單單是雙倍（比上年度宗數），我要求是多過雙倍」。

倡正面看待投訴 部門多了解民生訴求

至於跨部門協作，陳積志稱本年度首5個月公署已處理68宗涉及跨部門協作的個案。他同時提倡正面看待投訴，期望公眾尤其青少年要以正面、積極的心態和方式，以改善公共行政為出發點表達意見，又要求政府部門應推動服務至上，多了解民生訴求。

回應鄒家成 稱在囚者投訴途徑暢順

初選案罪成的鄒家成，去年還押期間欲向申訴專員公署投訴遭懲教署禁止收取書籍，自行透過女律師將投訴表格攜離收押所而被控，鄒於求情信稱親歷親聞投訴人遭到阻撓甚至受懲。陳積志昨回應事件稱，申訴專員公署接獲不少來自懲教院舍者的申訴，認為現時投訴途徑「絕對無問題、絕對暢順」，「不存在任何在囚人士申訴有困難」，又稱懲教院舍有投訴表格，公署亦會按一般方式處理。

（申訴報告）