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申訴署倡簡化考牌官報到 增路試名額 料可年多5500 另建議周六加考

【明報專訊】運輸署現於全港設17間駕駛考試中心，但路試長期供不應求，去年私家車路試平均輪候時間達300多日。申訴專員陳積志昨發表4月上任後首份主動調查報告，稱情况不理想，向運輸署提出多項改善建議，包括將考牌主任每日先到指定地點報到再轉往試場的安排，改為直接到試場報到。有關安排現於4個考試中心試行，陳稱若全面推行料每年可增約5500個路試名額。公署亦建議運輸署調撥人力資源，例如安排考牌主任於周六額外工作，以及增設考試場地以處理更多路試（見表）。

輪候日數11年翻倍 運署：上月已大降

運輸署昨回應稱，現時路試輪候時間已較高峰時大幅改善並降至新冠疫前水平，私家車合併試、輕型貨車合併試及電單車駕駛考試（丙部試）的平均輪候日數分別由前年338、344及245日，降至今年8月底的199、207及125日；署方稱採納公署建議，會在可行情况下安排考牌主任周六額外工作，並繼續透過招聘考牌主任等措施填補空缺及維持人手。

申訴專員公署稱，過去12年非商用車輛駕駛考試路試平均輪候日數明顯上升，以私家車合併試為例，平均輪候日數由2012年136日增逾1.3倍至去年321日，即約10個月，另疫情期間運輸署曾六度暫停駕駛考試服務，致較熱門的非商用車駕駛考試需輪候近一年。公署稱，非商用車考牌需求增，相關路試申請個案由2012年近10.2萬宗增至去年近13.2萬宗，升幅近三成。

公署認為有關情况不理想，建議運輸署改善考牌主任報到安排、重訂非商用車輛路試服務承諾等，包括研究將現時試行的「直接報到安排」擴展至所有考試中心。公署稱，按目前「報到值勤安排」，為確保考試公平廉潔，所有考牌主任須在每天早上8時前先到何文田總部電腦抽籤以決定所負責考場，方能往考試中心執行職務，變相減少了考牌主任路試時間。

因應調查 4考車中心試行直接報到

運輸署因應公署調查，今年6月起於何文田培正道、何文田忠義街、油塘、新觀塘駕駛學院4個非商用車輛駕駛中心，試行考牌主任「直接報到安排」，讓他們由住所直接往獲編配的考試中心。陳積志形容新安排屬「聰明做法」，毋須額外加人手，估計若全面推行可每年增加約5500個路試名額。

至於全面實施報告內所有建議的成效，公署稱未有數據評估，需視乎當時考生數目等，但強調公署「業績好好」，以往的建議獲部門百分百採納及落實，「因為我追到你落實為止，不會放過你，所以（政府）部門都知道，公署一說了，他們就要做，不過當然要給予時間」。

上訴6年倍增 倡考試車輛裝攝錄器

駕駛考試上訴方面，報告稱，運輸署處理的上訴個案由2017年的192宗增加一倍至去年的380宗，過去7年累計有1817宗受理上訴個案，成功上訴僅13宗，成功率約0.71%。公署亦曾收到市民投訴，質疑禁止以行車記錄儀記錄路試過程的做法，建議運輸署應考慮於路試車輛安裝攝錄裝置，以便考牌主任解釋評核結果。陳積志提到，內地已容許在路試期間攝錄，甚至在應試中心直播考生考試情况。

公署提到，現時路試考生最長需輪候約7至8個月，學習駕駛執照及駕駛考試表格有效期分別為12及18個月是不切實際，若考生路試不及格需重新輪候尾期，駕照及表格通常已過期，冀運輸署檢視及延長有效期。

明報記者

（申訴報告）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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