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潮行GBA：尋訪綠色國寶

【明報專訊】歷時3年改建，位於廣州白雲山西麓的雲溪植物園上月8日重開。園內按植物生長習性，以地形塑造、植物配置等手法，建立5個專類展示園，保育展示逾1300種植物，包括被稱「植物界大熊貓」的國家一級保護植物華蓋木、來自香港的國家二級保護植物紅皮糙果茶等。欣賞自然美的同時，園內設有3條自然教育徑，提供講解服務，讓遊客了解植物知識。

明報記者 司徒聰穎

雲溪植物園位於廣州市白雲山風景名勝區西麓，核心區域面積35萬平方米。園內遷地保育1300多種鄉土、珍稀植物，包括20種國家一級保護植物，除了「植物界大熊貓」華蓋木，還有水松、杜鵑紅山茶等；25種二級保護植物，例如廣東含笑、丹霞梧桐，以及來自香港的紅皮糙果茶。

雲溪植物園結合「山水相融」的自然美學與現代園林設計理念。佔地3萬平方米的松泉園，以王維詩句「明月松間照，清泉石上流」為意境建造，分為前池、中庭、後苑，池塘上還有座嶺南風格的六角亭；站在虹橋遠眺，一邊是摩天大樓，另一邊是山景小溪。位於山谷之間的花城藝術館，一樓是休閒美食區，地下兩層是「永不落幕的花城藝術展」，以標本、人工智能（AI）等方式講述廣州「千年花城」的故事；由於仍在籌備，故未開放。花城藝術館對開的草坪設有多個帳篷供遊客休息。

漫步雲溪植物園，除了能享受「望谷、溯溪、賞園、觀山」的四重遊園體驗，這裏還是座科普大堂。自然教育館有一條「樹字廊」，介紹影響世界的中國植物、影響中國的世界植物、嶺南植物明星等，透過統計數據講述各植物的影響力和重要；此外還有標本牆，正面是簕杜鵑、台灣相思、鳳凰木等標本，側面和背面是植物學名、採集地、習性特徵等植物介紹。繼續往裏走是蜜源植物展示區，有野桂花、檸檬、荔枝、龍眼等植物。此外還有座「活的小涼亭」，由4棵經修剪的小葉榕組成，遠望如同油畫。

穿過竹林棧道，來到匯聚池塘、草、花的睡蓮植物展示園。此處設有下沉式平台，讓遊客模仿水鳥和魚的眼睛角度觀察。目前園內保育的荷花和睡蓮有200多種，包括九品香水蓮、澳洲變色睡蓮、澳洲巨蓮等。其中來自宋代的蓮花尤為特別，宋蓮是河南開封考古出土的一批古蓮子，經科學家培育，2017年在海幢寺開出第一朵花，故亦稱「穿越千年的綻放」。此外，園內有不少動物棲息，例如松鼠、白頰鵯、紅耳鵯等。講解員表示，園內種有不少如珊瑚樹、鐵冬青等秋冬結果的「招鳥樹」，為鳥類提供食物。

為讓遊客更了解植物知識，園方每天不同時段會分別在松泉園、溪谷徑、竹林棧道3處提供各兩場的「珍稀植物專類」、「蜜源植物專類」及「新優花卉專類」等專題免費講解服務。

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