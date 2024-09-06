中年殺人 老年放火 八旬翁燒院友囚10年

稱為社會着想 冀獄中度餘生

被告林昭溜（現82歲）曾任職工廠和地盤工人。庭上透露他案底纍纍，包括於1979年謀殺親子和傷害妻子，入獄逾20多年，另有盜竊及傷人等刑事紀錄。辯方求情指出，被告案發時依靠綜援維生，甚少和親友來往，加上不善社交，容易被激怒；他不尋求輕判，為了社會利益着想，冀在監獄度過餘生。

法官張慧玲判刑時表示，被告承認的控罪嚴重，雖然他年紀老邁，仍對社會構成威脅。張官提及，即使被告不滿院友發出噪音，不知為何鋌而走險縱火，可見被告易被惹怒而作出危險作為，令別人受傷。張官考慮被告沒有計劃犯案，就4項罪名判囚10年。

點着報紙擲積怨院友牀 認企圖謀殺

案情指，被告和歐姓院友、陳姓院友居於深水埗家樂護老院一樓，牀位相近。歐中風後經常無故大叫，長期臥牀，和被告素有積怨。事發去年1月10日中午12時，被告突然用打火機點燃自己牀位，令牀單和窗簾受損。其後被告點燃報紙，拋向歐的牀位，令歐左腳受傷，牀褥和身上褲子着火。

陳見歐受傷大叫救火。被告上前拳打陳右臉兩次，阻止陳大叫。陳將被告制服在地上，警員接報到場。院舍自動灑水系統將火救熄，所有院友和職員立即疏散。被告在警誡下保持緘默，警方在其牀上搜出兩個打火機和兩樽米酒。

歐姓院友送院驗傷，發現身上近1%皮膚二級燒傷，左腳起水疱，翌日出院。陳姓院友右臉擦傷，接受治療後即日出院。

【案件編號：HCCC 15/24】