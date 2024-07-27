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港聞

港聞二

屋邨私煙交易 兩月拘149人

【明報專訊】海關加強打擊私煙，周一（2日）在屯門工廈單位及文錦渡物流倉共檢獲市值逾8000萬元私煙及未完稅煙草，拘捕3人；另在兩個月內於多個公共屋邨偵破148宗電話銷售私煙案，拘捕149人，大部分為購買私煙自用。

海關7月8日至8月31日展開行動，打擊在公共屋邨的電話銷售私煙活動，偵破148宗案件，涉及位於深水埗、屯門、黃大仙、秀茂坪、牛頭角、油塘等屋邨，搗破兩個儲存倉及扣查用作分銷私煙的兩輛車，檢獲約130萬支私煙，市值約540萬元，應貨稅值410萬元。被捕127男22女介乎15至78歲，6人未成年。

屯門文錦渡檢8000元貨 拘3男

另外，海關周一下午發現3男在屯門一工廈單位推出一批紙箱，截查後紙箱內藏私煙，遂將他們押返單位；其後根據資料，再於一輛客貨車及相距約5分鐘車程的另一工廈單位搜查。行動檢獲1200萬支私煙，市值約5400萬元，應課稅值約4000萬元。被捕28歲及29歲男子報稱無業，另一29歲男子報稱煤氣技工，初步相信3人為私煙集團骨幹，負責管倉、處理及分銷私煙。

關員同日突擊搜查文錦渡一個約2000呎物流倉，檢獲490萬支私煙及740公斤未完稅製成煙草，估計市值2700萬元，應課稅值1900萬元，將調查物流倉是否與案有關，暫無人被捕。檢獲私煙非本港主流品牌，加上製成煙草包裝與早前緝獲懷疑出口案類似，相信該批私煙會轉移至包裝工場，偽裝普通貨物再安排轉口往稅項較高的外地。

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