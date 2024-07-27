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處理風季塌樹 Y．PARK營運3年需遷 新址細逾半

【明報專訊】處理風季塌樹、位於屯門曾嘴的園林廢物回收中心Y‧PARK [林‧區]營運至今3年多，環保署昨稱由於Y．PARK所在用地為新界西堆填區擴建工程一部分，隨着擴建工程展開，該署正安排Y．PARK遷至屯門龍鼓上灘，預計今年底前完成。過渡期間，環保署於屯門環保園設立臨時收集點，稱公眾及業界可把塌樹及其他園林廢物送到該處處理。

環署：園林廢物可送環保園處理

環保署昨稱2018年超強颱風「山竹」襲港，塌樹報告超過6萬宗，是有紀錄以來最多，為應付颱風及極端天氣下產生大量塌樹和日常園林廢物，該署2020年於曾嘴預留土地臨時發展為Y．PARK，把木板、木碎及木糠等園林廢物轉廢為材。

署方表示，本港現時正值風季，因應颱風後塌樹及其他園林廢物增加，公眾及業界除了可將之運往堆填區，也可送到環保園新設立的臨時園林廢物收集點處理。

翻查資料，Y．PARK於2021年6月正式運作，佔地約2.5公頃。環保署回覆本報稱，Y．PARK將遷至屯門龍鼓上灘一幅約1公頃土地作較長期用地安排，預計今年底前完成搬遷。署方又說，2020年批出為期48個月的營運合約已列明曾嘴用地為臨時用途，合約即將屆滿，正為下期合約準備公開招標。

環團指規劃欠長遠

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑表示，Y．PARK本是基建設施，選址位於臨時用途土地，結果營運3年多就要搬，認為年期太短，亦反映政府在廢物基建方面欠缺長期規劃。他說，由政府設立的廢物管理設施，市民期望使用年期較長及穩定，以Y．PARK為例，新選址面積僅1公頃，較曾嘴的2.5公頃大減，他希望不會影響廢木接收量及舉辦教育活動。

相關字詞﹕y park

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