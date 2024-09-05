甯漢豪：九東商業地不一定做寫字樓

立法會選委界議員吳傑莊昨日出席立法會相關政策事宜小組委員會，關注九龍東如何體現本港八大中心定位、體育和產業如何有助發展「新質生產力」。甯漢豪說，有持份者提出商業地帶及樓宇可否作其他用途，舉例最近洪水橋發展區修訂發展規劃圖的指引，不再規定商業樓面中辦公室及零售的比例，可放寬商業樓面用作酒店、零售餐飲、娛樂等用途，亦可設文體旅設施，故預料九龍東會陸續循洪水橋的方向走。

「料循洪水橋方向」 議員憂失焦

有議員擔心九龍東發展失焦點，選委界陳沛良盼政府「弄清楚」定位；另一選委界議員江玉歡稱當區有不少暫時荒廢用地，建議政府思考如何規劃。甯漢豪認為目前經濟環境未必是推出商業用地招標的最佳時機，會暫時用作支援啟德郵輪碼頭和體育園，強調並非顧及政府「荷包」，需審時度勢，否則推地反應不理想，反會影響九龍東發展氛氛。

體演文出界議員霍啟剛稱，現時九龍東有獨木舟訓練中心及其他水上活動中心，提倡體育園周邊發展水上運動，惟擔心附近水域常有遊艇及躉船停泊，造成安全隱患，亦關注水質問題。甯相信分工物色場地可解決「爭位」問題，未來政府或考慮是否劃出停泊船舶的用地，又稱九龍東水質已有改善，政府會繼續監察。