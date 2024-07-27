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港聞二

官員物業 去年減持多今年增持多 孫玉菡麥美娟各添一單位 孫東妻任「綠色能源科技」非執董

【明報專訊】政府昨日更新特首、問責官員及行政會議成員的個人利益申報資料，多名問責官員逆市增持物業，勞福局長孫玉菡申報新增一個本港住宅單位，民青局長麥美娟新申報一個珠海住宅；副教育局長施俊輝及副律政司長政治助理陳倩雯，則分別申報配偶在本港及日本增持物業。創科局長孫東是唯一減持物業的問責官員。去年公布的利益申報周年更新，一眾司局長均沒添置物業，同時多名局長減持，包括保安局長鄧炳強、醫衛局長盧寵茂及麥美娟。

問責官員及行會成員利益申報周年更新昨日公布，近年樓市疲弱下，多名官員逆市增持物業（見表）。孫玉菡去年申報一個本港住宅單位，今年新增一個與配偶共同持有的九龍城區住宅，供家庭成員居住；麥美娟去年減持一個本港住宅，今年則申報擁有一個珠海住宅自住。教育局副局長施俊輝申報配偶增持一個九龍城自住單位；原為「無殼蝸牛」的副律政司長政治助理陳倩雯，則申報配偶持有一個日本住宅。

本報分別向勞福局、教育局、民青局、律政司查詢4人是否購入物業，當局無正面回應，回覆稱他們已就投資及利益申報作周年更新。

唯一申報減持物業的問責官員為孫東，他去年申報持有4個住宅，包括與配偶共同擁有的北京單位，今年申報則不見北京單位。另外，孫東首次申報妻子蔣志華擔任綠色能源科技集團的獨立非執董，是問責官員唯一涉及上市公司的新申報。根據集團2022/23年度年報，曾擔任多間公司系統分析、管理職位的蔣志華於去年8月上任，公司主席是廠商會會長盧金榮，主要業務包括可再生能源、建築廢料處理及塑料回收等。對於集團有否承投政府項目，創科局回覆稱孫東已按規定申報相關利益。

李家超夫婦住宅未再列自住

特首李家超繼續申報與妻子林麗嬋共同擁有一個本港住宅及車位，今年沒再列明是自住。撇除涉及公職的申報，3名司長的個人利益申報並無變動。政制局副局長胡健民申報持有15個位於本港、內地、馬來西亞的物業，以及兩幅加拿大土地，仍是問責官員中的「樓王」。

劉業強擁456幅地 李國章物業最多

行會非官守成員方面，鄉議局主席劉業強繼續是「大地主」，在屯門、北區等新界地區持有456幅土地，9個住宅單位及6幢住宅物業，另有商業物業、商舖等。最多物業和車位的「大業主」仍是李國章，他個人及與家人共同持有共35個物業單位和17個車位。二人物業申報與去年一樣。大部分行會成員都無增持或減持物業，只有梁高美懿去年申報的澳洲出租物業，未見於今年申報，她另外持有的本地物業及車位則續出現於申報表。

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