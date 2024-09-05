投注「零增長」 馬會：夠理據拓籃球博彩 稱開新項目以政府決定為依歸

馬會昨公布2023/24財政年度業績，賽馬投注總額按年跌逾3%至約1361億元，連續兩年錄得跌幅；足球博彩投注額則創歷史新高，微升近2.2%達1603億元，但因2023年4月起計5年內馬會每年須向庫房繳交24億元「額外足球博彩稅」，令年內足球博彩收入跌16.6%至81億元。至於六合彩因馬會優化多寶儲備安排，增加多寶攪珠次數及提高當中的多寶額，投注額按年升逾13%，至逾85億元。

賽馬續跌 足球因額外稅收入減

馬會上一財政年度3項合法博彩項目投注總額約3049億元，相比對上一年約3048億元大致維持不變。翻查資料，馬會2019/20財政年度合法博彩總投注額逾2187億元，按年跌11.6%，不論賽馬、足球及六合彩均錄得跌幅，之後3年總投注額均持續上升。

馬會最新年報指出，估計去年56.2萬名香港市民參與非法賭博，人數較前一年增5%，涉及投注總額達3390億至3550億元。馬會亦稱，有需要檢視目前無法透過合法博彩途徑投注的運動項目，尤其籃球博彩在非法賭博市場的數據。應家柏於年報提出，「目前已有足夠理據支持本會的牌照適用範圍擴展到其他體育項目的博彩，特別是籃球博彩」，亦表明馬會完全理解開辦任何新的體育項目博彩都以政府決定為依歸，馬會亦相應跟隨。

繳稅慈善捐款401億新高

馬會稱，即使博彩收入減少，仍堅定不移全力貢獻社會，創歷史新高回饋社會401億元，當中包括同創新高、總額達299億元的博彩稅、利得稅和獎券基金撥款；以及刷新紀錄的102億元已審批慈善捐款。

利子厚廖長江連任正副主席

另外，馬會昨舉行周年大會，4名董事利子厚、孔思和、陳衍里及龔楊恩慈均獲選連任，任期各3年；新一屆董事局選出利子厚及廖長江連任2024/25年度馬會正副主席。