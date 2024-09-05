明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

稱現裁員無薪假 建築師會盼加快推公屋工程

【明報專訊】早前有建築業界人士去信政府稱行業已到「臨界點」，不少建築師行工作機會減少並現裁員潮。建築師學會昨發表《施政報告》建議書，稱境內外工程量大減，有事務所要求員工放無薪假、九折支薪甚至裁員。學會希望政府在私人地產市場低潮期推出逆周期措施，包括加快推出部分擬未來數年發展的公屋或資助出售房屋項目，發展局亦可着手推出北部都會區規劃所需的政府、休閒、康樂、旅遊及文化設施。

長遠樂觀 憂短困嚇怕新血

建築師學會的建議書指出，由於香港住宅需求仍非常強勁，隨着北都全面開展，長遠而言學會仍很樂觀，但面對短期困境，希望政府提早落實工務工程。學會稱，若現况持續，數年後下游承建商和供應商會面對工程量不足，建築工人也將面臨失業或開工不足，更會嚇怕年輕人不敢加入建造業，數年後市况縱回復正常，業界又要面對人手短缺。

總商會冀合理支援地產業

另外，特首李家超昨到訪總商會，就香港經濟發展及多項議題交換意見。總商會呈交的《施政報告》建議書指出，當前本港經濟環境面對重重挑戰，包括高息、地緣政治危機、港人北上消費等，均嚴重影響本地零售及酒店業生意。總商會明白政府面對財政局限，但為應對樓市可能向下行而造成的損害，向地產行業提供合理支援十分重要。

總商會促請當局採取措施，包括協助艱苦經營的中小企業融資，以及擴大本地勞動人口等，並重燃本地消費需求。人才方面，總商會提出，若有人在2020至2022年新冠疫情期間離港而喪失居留權，當他們返港居留，可恢復他們居留資格。

相關字詞﹕李家超 樓市 香港總商會 建築師學會 施政報告

上 / 下一篇新聞

覆核《頭條新聞》辱警指控 港台工會得直 官裁「侮辱」基於抗疫工作非社會地位 沒違守則
覆核《頭條新聞》辱警指控 港台工會得直 官裁「侮辱」基於抗疫工作非社會地位 沒違守則
無視港台曾邀警回應 通訊局上訴駁回
無視港台曾邀警回應 通訊局上訴駁回
「摩羯」變超強颱風 今或掛8號波
「摩羯」變超強颱風 今或掛8號波
涉收賄114萬泄情報 總督察控5罪 處理詐騙案認識受查商人 履職間「優待」
涉收賄114萬泄情報 總督察控5罪 處理詐騙案認識受查商人 履職間「優待」
暴動罪脫5人發還處理 官：需排期明年「無奈」
暴動罪脫5人發還處理 官：需排期明年「無奈」
警檢驗墮海關員車 下水尋行車紀錄儀
警檢驗墮海關員車 下水尋行車紀錄儀
詩凝美容師無牌行醫罪成 官：缺法律認知非辯護理由
詩凝美容師無牌行醫罪成 官：缺法律認知非辯護理由
疑丈夫偷情揮刀 精神分裂婦認誤殺
疑丈夫偷情揮刀 精神分裂婦認誤殺
代家長買大提琴 導師涉呃6000元
代家長買大提琴 導師涉呃6000元
國泰證輸油管故障 再停11對航班 稱6機已維修其餘最遲周六復運 專家：損壞或着火
國泰證輸油管故障 再停11對航班 稱6機已維修其餘最遲周六復運 專家：損壞或着火
中小企融資小組今開會 分析遭催債個案
中小企融資小組今開會 分析遭催債個案
研究：IVF「縮時培養箱」懷孕率無異傳統法
研究：IVF「縮時培養箱」懷孕率無異傳統法
板式網球場爆玻璃 濺傷4拆卸工
板式網球場爆玻璃 濺傷4拆卸工
投注「零增長」 馬會：夠理據拓籃球博彩 稱開新項目以政府決定為依歸
投注「零增長」 馬會：夠理據拓籃球博彩 稱開新項目以政府決定為依歸
賽馬六合彩8000萬彩金無人領 與前一年相若
賽馬六合彩8000萬彩金無人領 與前一年相若
官員物業 去年減持多今年增持多 孫玉菡麥美娟各添一單位 孫東妻任「綠色能源科技」非執董
官員物業 去年減持多今年增持多 孫玉菡麥美娟各添一單位 孫東妻任「綠色能源科技」非執董
甯漢豪：九東商業地不一定做寫字樓
甯漢豪：九東商業地不一定做寫字樓
處理風季塌樹 Y．PARK營運3年需遷 新址細逾半
處理風季塌樹 Y．PARK營運3年需遷 新址細逾半
屋邨私煙交易 兩月拘149人
屋邨私煙交易 兩月拘149人
研究：有薪產假增 產後抑鬱婦減22%
研究：有薪產假增 產後抑鬱婦減22%
活在灣區：北上學車考牌 排期快收費較廉 最快個半月可完成 費用介乎4000至8000元人幣
活在灣區：北上學車考牌 排期快收費較廉 最快個半月可完成 費用介乎4000至8000元人幣
活在灣區：港大青年科創學院前海開幕
活在灣區：港大青年科創學院前海開幕
【Emily】議員11月遷新辦公室 梁君彥囑「斷捨離」 稱大樓擴建進「關鍵期」 空中花園明年初開
【Emily】議員11月遷新辦公室 梁君彥囑「斷捨離」 稱大樓擴建進「關鍵期」 空中花園明年初開
【Emily】探天星工會元老 黃國：係學習榜樣
【Emily】探天星工會元老 黃國：係學習榜樣
【Emily】若好天 中秋可見超級月亮土星合月
【Emily】若好天 中秋可見超級月亮土星合月
【Emily】過渡房賢庭居住戶：有大家庭感覺
【Emily】過渡房賢庭居住戶：有大家庭感覺
【Emily】援留守長者 仁愛堂擬招募培訓義氣仔女
【Emily】援留守長者 仁愛堂擬招募培訓義氣仔女
【Emily】憑幾句說話 阿sir及時救燒炭男
【Emily】憑幾句說話 阿sir及時救燒炭男