稱現裁員無薪假 建築師會盼加快推公屋工程

長遠樂觀 憂短困嚇怕新血

建築師學會的建議書指出，由於香港住宅需求仍非常強勁，隨着北都全面開展，長遠而言學會仍很樂觀，但面對短期困境，希望政府提早落實工務工程。學會稱，若現况持續，數年後下游承建商和供應商會面對工程量不足，建築工人也將面臨失業或開工不足，更會嚇怕年輕人不敢加入建造業，數年後市况縱回復正常，業界又要面對人手短缺。

總商會冀合理支援地產業

另外，特首李家超昨到訪總商會，就香港經濟發展及多項議題交換意見。總商會呈交的《施政報告》建議書指出，當前本港經濟環境面對重重挑戰，包括高息、地緣政治危機、港人北上消費等，均嚴重影響本地零售及酒店業生意。總商會明白政府面對財政局限，但為應對樓市可能向下行而造成的損害，向地產行業提供合理支援十分重要。

總商會促請當局採取措施，包括協助艱苦經營的中小企業融資，以及擴大本地勞動人口等，並重燃本地消費需求。人才方面，總商會提出，若有人在2020至2022年新冠疫情期間離港而喪失居留權，當他們返港居留，可恢復他們居留資格。