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港聞

港聞二

中小企融資小組今開會 分析遭催債個案

【明報專訊】本報從3個獨立渠道得悉，金管局上月聯同銀行公會成立的「中小企融資專責小組」，今日將召開首次會議，討論如何加強對中小企融資支援，以及分析現况，例如目前有多少宗被「call loan」（要求提早還款）個案、有關個案的共通性等。香港地產代理商總會主席潘達恒昨向本報稱，已將與其他地產商會蒐集到10多宗中小企遇到按揭借貸困難的個案，交金管局跟進。

林建鋒冀增出口信用擔保額

金管局發言人昨回覆查詢稱，局方和銀行自推出中小企貸款專用電郵及熱線以來不時接獲相關查詢。發言人說，「中小企融資專責小組」首次會議正在安排，將視乎行業層面的討論考慮適當公布。

此外，多名立法會議員希望政府於新一份《施政報告》推出措施幫助中小企發展。行會成員兼經民聯議員林健鋒希望加大香港出口信用保險局的信用擔保額，以及彈性處理例如「BUD專項基金」、「中小企業市場推廣基金」等申請。金融界陳振英相信政府也希望推措施幫中小企，但自己未清楚《施政報告》細節。

吳傑莊盼助食肆零售升級轉型

政府早前表明「百分百擔保貸款計劃」是新冠疫情期間特別措施，如今出現百多億元壞帳，暫無計劃重推。選委界吳傑莊表示，政府是以公帑擔保，若重推長遠會帶來財政負擔，而現時仍有百分之八十或九十信貸擔保，中小企仍有渠道融資。吳又期望《施政報告》會有措施助中小企升級轉型，適應新的市場環境，尤其是對食肆和零售業，提供包括資金上的幫助。

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