國泰證輸油管故障 再停11對航班 稱6機已維修其餘最遲周六復運 專家：損壞或着火

路透：涉事航班引擎曾起火

國泰航空昨發聲明，預計今日至後日（5 至7日）額外取消11對來回短途航班，預期毋須再額外取消，而連同周一起取消的班次，將合共取消45對航班。國泰營運及航空服務總裁麥皓雲表示，事件為全球首例，形容對國泰是「重大的挑戰」，再向受影響顧客致歉。

本報近日以電郵查詢多間營運A350航機的航空公司，擁有20架A350的日本航空回覆稱，前日已開始檢查5架A350-1000航機，當中3架沒發現問題，正檢查餘下兩架，現預計不會有航班取消或延誤，另亦正檢測15架A350-900航機，暫沒發現問題。日航稱正等待引擎生產商勞斯萊斯提供更多資訊。

新航日航暫未驗出問題

新加坡航空回覆稱，目前擁有64架A350-900航機，未有受影響，但作為預防措施，正檢測配備勞斯萊斯Trent XWB-84引擎的A350-900機隊，並持續與空中巴士和勞斯萊斯保持聯繫。法國航空回覆稱已知悉事件，正與空巴及勞斯萊斯聯繫，兩公司尚未建議或要求檢查，會繼續關注事態；法航目前營運35架A350-900，沒有A350-1000航機。

專家：正常維修不特別檢查

工程師學會航空分部副主席詹永年向本報表示，由於未看到涉事引擎輸油管，未能就故障情况下定論。他估計，涉事輸油管是圍繞核心引擎外圍的輸油管，並連接燃油噴嘴（fuel nozzle），據他了解，該輸油管附近無可活動的部件，故正常定期檢查及維修不會特別檢查該處。他相信全球其他航空公司會立即檢查旗下A350航機，包括檢查設計、生產及使用時間等問題，找出會否與國泰涉事引擎輸油管有相同規律。他說，引擎輸油管故障最壞情况是損壞，若漏油可能引致火警。

民航處：已派員視察監察

民航處稱，周一收到國泰通知後一直緊密聯繫及提出監管建議，前日亦與國泰工程部管理層會面以掌握最新調查及維修進度，該處亦有派員實地視察涉事引擎及在場監察國泰檢查情况。根據國際民航慣常做法，民航處已主動聯絡及通報歐洲航空安全局、其他相關民航當局及涉事飛機和引擎製造商，會繼續與相關單位保持聯繫，並密切跟進調查進度，適時進一步行動。