疑丈夫偷情揮刀 精神分裂婦認誤殺

定期覆診 當晚三口家中共膳

被告劉秀珍（現年77歲）答辯時神情呆滯，表示「我唔認謀殺，因為我精神有問題」。庭上透露，被告早年從印尼移居香港，透過婚姻中介結識丈夫劉子球，育有一子一女。法官押後判刑，以索取新的精神科報告，被告繼續還押小欖精神病院。

根據案情，被告和事主1977年結婚，與女兒居於麗瑤邨單位。被告1986年起接受精神治療，確診妄想型精神分裂症，2001年病情復發，送入葵涌醫院診治，其後定期到西九龍精神科中心覆診，需定期服藥。2020年8月起，被告懷疑丈夫不忠，兩人時常爭執，事主間中離家；醫生遂加重藥量。惟被告其後覆診，承認沒按新劑量服藥；其後她稱和丈夫關係改善，原定下次覆診日為2021年3月7日，即案發後約12天。

2021年2月24日，兩人陪同女兒在家中晚膳。翌日凌晨4時，事主突然叫女兒起牀報警。女兒發現事主滿身鮮血，事主着女兒拿毛巾鋪在頭部傷口。警員發現被告身上染血，事主用手肘和腿部壓住被告。在警員查問下，事主稱被告趁他熟睡揮刀，指向家中一把菜刀。被告不滿丈夫想拿走菜刀，警員上前控制被告。救護員不久到場，事主起初清醒，及後昏迷，送院搶救不治。被告警誡下承認斬傷事主，因精神狀况無法接受錄影會面。

案情引述法醫報告指出，事主頭部創傷引致大量出血而死，左臉有3道傷痕、右臂有兩處裂傷，傷勢和31厘米長的菜刀脗合。

報告指對親人有被害妄想

根據兩份精神科報告，被告對親人和鄰居有「被害妄想」，會忽然大叫和胡言亂語；被告當時懷疑丈夫和寡婦偷情，失去自控能力。被告最終承認用菜刀殺夫，基於神志失常作減責基礎承認誤殺罪。

【案件編號：HCCC 396/23】