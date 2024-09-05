明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

詩凝美容師無牌行醫罪成 官：缺法律認知非辯護理由

【明報專訊】3名女子前年在佐敦「詩凝美容」注射肉毒桿菌素後疑中毒，詩凝女董事和美容師被控無牌行醫等4罪，美容師否認兩項無牌行醫罪受審，昨於九龍城裁判法院被裁定一項罪成、一項罪脫。裁判官林子康稱，被告明知女董事並非醫生，卻因對法律的認知不足，誤信對方持牌打針，惟香港根本無「針牌」制度，裁定被告有共識地與女董事替其中一名客人注射。案件押後至9月19日判刑，林官明言監禁是唯一合適的判刑選擇。

誤信打針董事持牌

官：兩人有共識執行注射

被告劉璐（38歲，美容師，圖）被控兩項非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害罪。同案被告詩凝美容董事張敏（44歲）早前承認3項無牌行醫罪，被判囚4個月。

早前審訊中，被告對控方證人並沒提出爭議，亦選擇出庭自辯。林官昨日全盤接納控方證人及被告口供，裁決時指出，瘦面針等醫學治療必須由醫生做，即使被告以為張持「針牌」打針，但被告亦承認自己從沒認為張是醫生，因此其辯解並沒幫助。

一同類控罪罪脫

林官裁定被告案發時帶事主錢青青入房，替她檢查面部，後讓張為錢注射瘦面針，即使被告與張沒有明言，亦可見兩人有共識地執行注射程序，裁定被告就此控罪罪成。林官另裁定涉及事主仇麗麗一罪罪名不成立，因被告事前與仇的信息只討論眉毛美容，仇到美容院後主要與張交談，詢問張注射瘦面針收費等，無清晰證據顯示被告知道仇會注射瘦面針又或與張有任何協議。

被告求情時重申不知張無牌，自己不會為錢讓朋友到無牌地方打針。林官稱，對法律認知不足雖不能作為辯護理由，但接納為求情理由，押後案件至9月19日判刑，以待索取被告的背景報告。

【案件編號：KCCC 3135/23】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 肉毒桿菌素 無牌行醫 美容院

上 / 下一篇新聞

覆核《頭條新聞》辱警指控 港台工會得直 官裁「侮辱」基於抗疫工作非社會地位 沒違守則
覆核《頭條新聞》辱警指控 港台工會得直 官裁「侮辱」基於抗疫工作非社會地位 沒違守則
無視港台曾邀警回應 通訊局上訴駁回
無視港台曾邀警回應 通訊局上訴駁回
「摩羯」變超強颱風 今或掛8號波
「摩羯」變超強颱風 今或掛8號波
涉收賄114萬泄情報 總督察控5罪 處理詐騙案認識受查商人 履職間「優待」
涉收賄114萬泄情報 總督察控5罪 處理詐騙案認識受查商人 履職間「優待」
暴動罪脫5人發還處理 官：需排期明年「無奈」
暴動罪脫5人發還處理 官：需排期明年「無奈」
警檢驗墮海關員車 下水尋行車紀錄儀
警檢驗墮海關員車 下水尋行車紀錄儀
疑丈夫偷情揮刀 精神分裂婦認誤殺
疑丈夫偷情揮刀 精神分裂婦認誤殺
代家長買大提琴 導師涉呃6000元
代家長買大提琴 導師涉呃6000元
國泰證輸油管故障 再停11對航班 稱6機已維修其餘最遲周六復運 專家：損壞或着火
國泰證輸油管故障 再停11對航班 稱6機已維修其餘最遲周六復運 專家：損壞或着火
中小企融資小組今開會 分析遭催債個案
中小企融資小組今開會 分析遭催債個案
稱現裁員無薪假 建築師會盼加快推公屋工程
稱現裁員無薪假 建築師會盼加快推公屋工程
研究：IVF「縮時培養箱」懷孕率無異傳統法
研究：IVF「縮時培養箱」懷孕率無異傳統法
板式網球場爆玻璃 濺傷4拆卸工
板式網球場爆玻璃 濺傷4拆卸工
投注「零增長」 馬會：夠理據拓籃球博彩 稱開新項目以政府決定為依歸
投注「零增長」 馬會：夠理據拓籃球博彩 稱開新項目以政府決定為依歸
賽馬六合彩8000萬彩金無人領 與前一年相若
賽馬六合彩8000萬彩金無人領 與前一年相若
官員物業 去年減持多今年增持多 孫玉菡麥美娟各添一單位 孫東妻任「綠色能源科技」非執董
官員物業 去年減持多今年增持多 孫玉菡麥美娟各添一單位 孫東妻任「綠色能源科技」非執董
甯漢豪：九東商業地不一定做寫字樓
甯漢豪：九東商業地不一定做寫字樓
處理風季塌樹 Y．PARK營運3年需遷 新址細逾半
處理風季塌樹 Y．PARK營運3年需遷 新址細逾半
屋邨私煙交易 兩月拘149人
屋邨私煙交易 兩月拘149人
研究：有薪產假增 產後抑鬱婦減22%
研究：有薪產假增 產後抑鬱婦減22%
活在灣區：北上學車考牌 排期快收費較廉 最快個半月可完成 費用介乎4000至8000元人幣
活在灣區：北上學車考牌 排期快收費較廉 最快個半月可完成 費用介乎4000至8000元人幣
活在灣區：港大青年科創學院前海開幕
活在灣區：港大青年科創學院前海開幕
【Emily】議員11月遷新辦公室 梁君彥囑「斷捨離」 稱大樓擴建進「關鍵期」 空中花園明年初開
【Emily】議員11月遷新辦公室 梁君彥囑「斷捨離」 稱大樓擴建進「關鍵期」 空中花園明年初開
【Emily】探天星工會元老 黃國：係學習榜樣
【Emily】探天星工會元老 黃國：係學習榜樣
【Emily】若好天 中秋可見超級月亮土星合月
【Emily】若好天 中秋可見超級月亮土星合月
【Emily】過渡房賢庭居住戶：有大家庭感覺
【Emily】過渡房賢庭居住戶：有大家庭感覺
【Emily】援留守長者 仁愛堂擬招募培訓義氣仔女
【Emily】援留守長者 仁愛堂擬招募培訓義氣仔女
【Emily】憑幾句說話 阿sir及時救燒炭男
【Emily】憑幾句說話 阿sir及時救燒炭男