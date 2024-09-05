詩凝美容師無牌行醫罪成 官：缺法律認知非辯護理由

誤信打針董事持牌

官：兩人有共識執行注射

被告劉璐（38歲，美容師，圖）被控兩項非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害罪。同案被告詩凝美容董事張敏（44歲）早前承認3項無牌行醫罪，被判囚4個月。

早前審訊中，被告對控方證人並沒提出爭議，亦選擇出庭自辯。林官昨日全盤接納控方證人及被告口供，裁決時指出，瘦面針等醫學治療必須由醫生做，即使被告以為張持「針牌」打針，但被告亦承認自己從沒認為張是醫生，因此其辯解並沒幫助。

一同類控罪罪脫

林官裁定被告案發時帶事主錢青青入房，替她檢查面部，後讓張為錢注射瘦面針，即使被告與張沒有明言，亦可見兩人有共識地執行注射程序，裁定被告就此控罪罪成。林官另裁定涉及事主仇麗麗一罪罪名不成立，因被告事前與仇的信息只討論眉毛美容，仇到美容院後主要與張交談，詢問張注射瘦面針收費等，無清晰證據顯示被告知道仇會注射瘦面針又或與張有任何協議。

被告求情時重申不知張無牌，自己不會為錢讓朋友到無牌地方打針。林官稱，對法律認知不足雖不能作為辯護理由，但接納為求情理由，押後案件至9月19日判刑，以待索取被告的背景報告。

【案件編號：KCCC 3135/23】