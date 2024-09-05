警檢驗墮海關員車 下水尋行車紀錄儀

涉事白色豐田私家車損毁嚴重，左前轆及右後轆飛脫，車身變形，前日由躉船吊起，送往大欖涌汽車扣留中心。警方及調查人員昨早到中心檢驗車輛。現場所見，警方將車內雜物搬出放於車旁膠桶，包括一個無頭玩偶，逐一檢查蒐證，並查看損毁情况及機件。被撞顯示屏事後亦送往扣留中心，有警員蹲身觀察顯示屏支架。

親友大橋拜祭 警封兩線

事發現場深圳灣大橋昨早仍有警車停泊，橋下海面有3艘警方快艇協助蒐證，消息稱警方下水尋找涉事車輛的行車紀錄儀。昨午4時許，死者親友及同袍在廈村秤車站集合，眾人分別乘坐旅遊巴、小巴及駕駛10多輛私家車，在警方安排下返回事發現場拜祭。拜祭期間警方臨時封閉橋面兩條行車線，眾人逗留約一小時離開。

周一晚上9時許，駐守深圳灣口岸的46歲黃姓海關高級關員，駕車上班至深圳灣大橋時，疑失控撞向路肩信息顯示屏，越欄墮海。前晚11時許，搜救人員在約兩米深海底發現該車，潛水員經天窗進入車廂，凌晨零時救出黃，黃重傷昏迷，送院搶救不治。