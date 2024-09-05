暴動罪脫5人發還處理 官：需排期明年「無奈」

距原審3年 3人擬認罪

被告依次為林顯誠、李安翹、蘇雅賢、謝兆雄及陳樂燊。5人在原審就使用蒙面物品罪成，分別判240小時社服令、入更生中心及監禁10周，當中3人刑滿出獄後隨即被捕及押往法庭。5人保釋條件獲准由每兩周到警署報到一次，減至每月一次。

辯方甫開庭稱將為林顯誠、陳樂燊申請重啟辯方案情；控方反對。暫委法官高偉雄稱做了簡單法律搜查，香港似乎無案例，而英國案例顯示不可以重啟辯方案情。法官又提到，現在已跟原審相隔3年，預料重審結束時相距4年，關注到被告心理壓力非常大，要盡快處理案件，但無奈要明年處理。

被告受壓，

官關注被告心理壓力非常大

因應各方日誌，法官排期2025年2月17日在區院處理林顯誠和陳樂燊重啟辯方案情的法律爭議，控辯雙方事前須交書面理據。李安翹、蘇雅賢和謝兆雄的答辯求情則定於2025年3月10日，法庭同日將為另外兩人可否重啟案情裁定，倘批准申請則當日開審，料需3天，否則即日聽取兩人答辯。

【案件編號：DCCC 1017/20】

（反修例風暴）