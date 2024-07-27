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港聞二

涉收賄114萬泄情報 總督察控5罪 處理詐騙案認識受查商人 履職間「優待」

【明報專訊】廉政公署昨日落案起訴警務處總督察何兆東及其妻子，兩人涉嫌收受一名牽涉詐騙和襲擊案的商人總值逾114萬元現金和禮物，其中何兆東被指履行職務時優待該商人，其間多次向對方泄露警方內部資料，被控兩項公職人員接受利益罪和3項公職人員行為失當罪。兩人獲准保釋，明日（6日）在東區裁判法院提堂，以待準備轉介區域法院的文件。

何兆東已停職 妻涉協助收禮同被控

警方昨日回覆本報，涉案警員已被停職，由於案件已進入司法程序，警隊不評論。警方重申，警隊非常重視人員操守，任何人員違法，警隊絕不容忍姑息，必嚴正處理。

38歲的何兆東被控兩項公職人員接受利益罪及3項公職人員行為失當；其妻子、36歲家庭主婦何姸頴則被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪。

廉署指出，何兆東案發時任職警務處總督察，駐守灣仔警區，負責監督該區反三合會小組及重案組的刑事調查，因處理早前一宗詐騙案認識一名商人，該商人當時涉及另一宗襲擊案。

其中兩項控罪稱，何兆東涉2021年8月至2023年1月期間從上述商人接受利益、即逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆50萬元現金，以及價值超過14萬元的禮物和其他饋贈，作為他履行職務時於上述兩宗涉及該商人的刑事案件調查中優待該商人的誘因或報酬。

另一控罪則指，何兆東的妻子協助他接受上述利益中價值逾13萬元的禮物而優待該商人。

餘下3項公職人員行為失當罪則指，何兆東涉2021年9月至2022年10月期間，在履行公職期間或利用其公職身分的情况下，向該商人泄露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料，以及在警方調查的個案中優待該商人或他的朋友。

多次出席記者會交代案件 被視警隊明日之星

翻查資料，何兆東曾擔任油尖警區刑事總督察、灣仔警區助理指揮官（刑事）等崗位，曾被視為警隊「明日之星」。他近年多次出席記者會交代警方偵破的案件，包括電話騙案、酒吧盜竊、串謀詐騙防疫抗疫基金等案件。

相關字詞﹕公職人員行為失當 何兆東 警方 總督察 廉政公署

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