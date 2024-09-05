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「摩羯」變超強颱風 今或掛8號波

【明報專訊】熱帶氣旋「摩羯」逐漸逼近香港，天文台昨午6時40分發出3號強風信號，最少維持至今日正午12時。天文台稱，若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，料今日稍後本港風力將進一步上升，有可能需在今日下午至晚上改發更高警告信號。

中心附近最高風速205公里

今晨零時，摩羯已增強為超強颱風，集結在香港東南約430公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並繼續增強。根據天文台預測路徑，摩羯今晚8時中心附近最高持續風速達每小時205公里，並已進入香港400公里範圍內。天文台稱，與摩羯相關的外圍雨帶正影響廣東東部沿岸海域；預測今日吹東至東北風5至6級，稍後離岸及高地達8級，大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。

召跨部門會議應對水浸塌泥

澳門方面，1號風球截至昨晚10時仍生效，氣象局預料今日凌晨3至6時改發3號風球機率高，晚間改發8號風球機率為中等至較高。按現時預測路徑，隨着摩羯或增強為超強颱風、周五於澳門以南約300公里範圍內掠過，屆時風力將顯著快速增強，有頻密大驟雨及雷暴。

另外，發展局昨主持跨部門會議，統籌應對水浸、山泥傾瀉、塌樹、構築物及地盤安全的準備工作，各部門緊急事故控制中心均做好準備以應對任何惡劣情况。渠務署已巡查全港約240個容易淤塞地點，以及主要河道及渠道，並完成所需緊急清理工作，以減低水浸風險。康文署稱因應天氣變化考慮暫時封閉泳灘，如巿民於封灘期間進行水上活動可被檢控，一經定罪最高罰款2000元及監禁14日。

港燈啟3方面應變

港燈亦啟動一系列應變措施，包括調派額外人手，應對颱風來襲期間可能對電力供應帶來的影響。港燈已更新應變方案並設更詳細指引，分別在發電系統、輸配電系統和向客戶提供緊急支援3方面啟動應變，確保對港島和南丫島逾59萬名客戶的電力供應於颱風期間保持正常。

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