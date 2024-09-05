無視港台曾邀警回應 通訊局上訴駁回

判辭指出，原審法官基於香港電台兩度邀約警方上節目受訪回應外界對其抗疫工作批評但遭拒絕，通訊局沒考慮這點便認為港台沒涵蓋各方意見，並不合理。局方於上訴稱，局方有考慮邀約警方一事，只是沒在裁決理由交代，高院首席法官潘兆初拒納此說法，稱邀約警方一事具相關性，應能預期局方下決定前考慮這點並闡述看法，局方於裁決理由遺漏這點，唯一推論是根本沒將邀約警方一事納入考慮，故同意原審裁決。

未核實所引報道真偽 「沒保準確」不成立

至於原審法官就「無品芝麻官」環節指核實內容真偽責任在局方而裁定局方決定有誤，潘官不認同原審看法，稱正確做法是通訊局先定義節目內容屬事實或意見，然後審視港台有否盡責確保資料準確無誤。港台引用有報道稱公眾關注醫護比起警方更可能出現防疫物資短缺問題，惟局方沒處理港台引用相關報道是否事實，故局方做法出錯。雖然潘官與原審看法不同，但同樣得出局方決定不合理的結論，維持原審裁決。