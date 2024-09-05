活在灣區：港大青年科創學院前海開幕

11家初創公司首批入駐

港大副校長（研究）申作軍表示，科創學院的成立是推動大灣區創新創業的重要里程碑，樂見這個平台為新一代科創者賦能，助力大灣區的經濟發展及科技進步。科創學院將利用港大在人才、科研、創新和國際化等長處，結合前海作為深港合作區的獨特地位和政策優勢，吸納優秀科創人才和具潛力的初創公司。

科創學院首任院長尹曉波表示，入駐項目須經過嚴格評審，未來會根據科創學院的資源，希望也能服務其他非港大的香港科創團隊。他又指出，科創學院會因應入駐公司各自不同的發展情况，尋找和提供他們需要的資源，「可能有的需要資金，有些需要生產線等等」。

在開幕式上，香港大學創業引擎基金亦宣布首批意向投資合作伙伴，當中包括戈壁創投、光大控股、真格基金等。創業引擎基金亦將以母基金的形式，公開招募海內外頂尖風投機構，為進駐科創學院的科創團隊提供早期耐心資本。此外，香港大學創業天使聯盟亦同時宣布成立，將集合學校資源支援港大創業團隊。

另外，港科大（廣州）科創成果轉化基地前日（3日）在廣州南沙揭牌。基地未來5年將提供約2萬平方米初創空間和專業孵化服務，並利用總規模10億元（人民幣，下同）的科技成果轉化母基金，以及累計簽約規模達14億元的合作直投基金，為初創項目提供金融支持。目前，科創基地已儲備20個初創項目。

港科大科創成果轉化基地揭牌

港科大（廣州）校長倪明選表示，未來將致力於把基地打造成區域科技創新、成果轉化的先行高地，調動科大及港科大（廣州）雙校一體的科創資源，推動兩個校園科創項目在南沙落地轉化。

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