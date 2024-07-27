明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞
活在灣區

港聞二

活在灣區：北上學車考牌 排期快收費較廉 最快個半月可完成 費用介乎4000至8000元人幣

【明報專訊】大灣區致力打造「一小時生活圈」，愈來愈多香港人開始考慮在內地學車考駕駛執照，費用不僅遠低於香港學車，還能在假期享受內地自駕遊的樂趣。

明報記者 龍彩霞

對於尚未擁有車牌的港人來說，北上學車成為了另一個選擇，因為香港的學車費用高昂，而在內地學車的費用則相對廉宜，且學習過程中能獲得更多的駕駛練習機會。近年，小紅書許多視頻也開始分享港人北上學車的經驗，吸引了不少人關注。

香港內地駕照可免試互換

值得一提的是，香港和內地的駕駛執照可以免試互換，這意味着港人拿到內地駕駛執照，之後能申請轉換香港駕駛執照。更重要的是，內地的車輛是左軚，與歐洲一樣，這讓喜愛去歐洲旅行的港人能更加順利地在當地自駕遊。缺點則是與右軚的香港駕駛環境不同。

總的來說，北上考車牌不僅能幫助港人省錢，還能讓他們在假期中北上享受自駕的樂趣，無論是在內地還是歐洲，都是一個極具吸引力的選擇。在內地考取車牌的優缺點，以及相關的流程和費用，是許多香港人關心的話題。相較於香港，內地的考牌過程似乎更加快捷和經濟，但也存在一些需要注意的地方。以下簡單說明北上考車牌需要注意的地方。

無地域限制 可跑全國

北上考車牌四大好處：

（1）縮短等待時間。在香港，通過筆試後，考生往往需要等待大約300天才能參加路試。而在內地，從申請到獲得駕駛執照，最快可在1個半月內完成；

（2）較低的費用。在香港考牌的費用往往高達上萬元，而在內地，學車考牌的費用大約在4000至8000元人民幣之間，具體取決於所選的課程；

（3）更高的及格率。由於學習成本較低，考生可以買更多堂，花更多時間練習，這可以使駕駛技術更為純熟，及格率也相對較高。如果考生不及格，通常當天可以再考一次，並且在一個月內有補考的機會；

（4）駕駛地域限制。在內地考取的駕駛執照沒有地域限制，這對於喜歡在內地自駕遊的港人來說更具吸引力。相比之下，香港車輛在北上時僅限廣東省內駕駛。

需考4科目 流程較複雜

北上考車牌留意地方：

（1）考試科目較多。內地的考試流程較為複雜，共有4個科目，包括兩個筆試（科目一和科目四）和兩個路試（科目二和科目三）。特別是科目三，考官會在旁監考，除了考核駕駛技巧，還要了解車輛操作，如開啟大燈和雨刷等；

（2）學車模式不同。內地的學車通常是團體班，即一名導師同時指導多名學員，這與香港常見的單對單模式不同。雖然有單對單課程可選，惟學費相對較高；

（3）學車時數要求。考生需要滿足政府規定的最低學車時數才能參加考試。惟有學員反映在學車時，因為監控鏡頭的設置問題，可能需要額外花時間在監控鏡頭前等候，以滿足學習時數的要求。

科目三由考官考路試

總體來說，在內地考車牌的確有其吸引力，特別是對於香港人來說，時間和費用都是主要的優勢。然而，考生需要適應不同的考試流程和學習方式，這可能會對他們的學習進度造成影響。如果計劃移居內地或常駐內地，這些因素都值得仔細考慮。此外，考生要符合政府訂明的最低學車時數才可應考。據YouTube頻道ruthXexploring分享的親身經歷，由於學車內的監控鏡頭安裝在前乘客席前，這名港人學車時刻意讓鏡頭拍不到她，令她需額外花10多小時呆坐在監控鏡頭前「補鐘」，才可滿足學車時數的要求。

補考需要10日後才可再次預約。現時應考科目二已全程電子化，行駛時踩線、死火，都可透過車上機器檢測得到。而100分滿分需要80分才可過關，斜路起步死火、停車踩線均會直接零分，十分嚴格。

唯一有考官監考的科目三，考生需到指定實際道路考試。另外考官亦會指示考生操作汽車，例如開關指揮燈、水撥，還會指示考試路線的行駛方向，有時更會要求考生爬頭、掉頭或靠邊停車等。

考生應考前需完成24個學時的實際道路行駛技能訓練，以及16個學時的安全文明駕駛常識課。

如科目三及格，可即場應考科目四。主要是考路面駕駛安全意識，題目以案例、圖片、動畫等形式為主，考生需回答當中的違例地方。科目四題庫約有1100條試題，會抽50條作考試題目，以選擇題形式作答。滿分100分，及格分數90分，考試時間為30分鐘。考生同樣可利用網上模擬試題溫習，並應多嘗試模擬考試增加經驗。

課程五花八門 內容大同小異

內地駕駛課程名稱五花八門，例如特惠班、技術班及港人班等。其實部分課程內容大同小異，分別可能是學車時間、人數及包接送等，考生可因應個人程度及所需選擇合適課程。

[活在灣區]

相關字詞﹕活在灣區 北上考車牌

上 / 下一篇新聞

覆核《頭條新聞》辱警指控 港台工會得直 官裁「侮辱」基於抗疫工作非社會地位 沒違守則
覆核《頭條新聞》辱警指控 港台工會得直 官裁「侮辱」基於抗疫工作非社會地位 沒違守則
無視港台曾邀警回應 通訊局上訴駁回
無視港台曾邀警回應 通訊局上訴駁回
「摩羯」變超強颱風 今或掛8號波
「摩羯」變超強颱風 今或掛8號波
涉收賄114萬泄情報 總督察控5罪 處理詐騙案認識受查商人 履職間「優待」
涉收賄114萬泄情報 總督察控5罪 處理詐騙案認識受查商人 履職間「優待」
暴動罪脫5人發還處理 官：需排期明年「無奈」
暴動罪脫5人發還處理 官：需排期明年「無奈」
警檢驗墮海關員車 下水尋行車紀錄儀
警檢驗墮海關員車 下水尋行車紀錄儀
詩凝美容師無牌行醫罪成 官：缺法律認知非辯護理由
詩凝美容師無牌行醫罪成 官：缺法律認知非辯護理由
疑丈夫偷情揮刀 精神分裂婦認誤殺
疑丈夫偷情揮刀 精神分裂婦認誤殺
代家長買大提琴 導師涉呃6000元
代家長買大提琴 導師涉呃6000元
國泰證輸油管故障 再停11對航班 稱6機已維修其餘最遲周六復運 專家：損壞或着火
國泰證輸油管故障 再停11對航班 稱6機已維修其餘最遲周六復運 專家：損壞或着火
中小企融資小組今開會 分析遭催債個案
中小企融資小組今開會 分析遭催債個案
稱現裁員無薪假 建築師會盼加快推公屋工程
稱現裁員無薪假 建築師會盼加快推公屋工程
研究：IVF「縮時培養箱」懷孕率無異傳統法
研究：IVF「縮時培養箱」懷孕率無異傳統法
板式網球場爆玻璃 濺傷4拆卸工
板式網球場爆玻璃 濺傷4拆卸工
投注「零增長」 馬會：夠理據拓籃球博彩 稱開新項目以政府決定為依歸
投注「零增長」 馬會：夠理據拓籃球博彩 稱開新項目以政府決定為依歸
賽馬六合彩8000萬彩金無人領 與前一年相若
賽馬六合彩8000萬彩金無人領 與前一年相若
官員物業 去年減持多今年增持多 孫玉菡麥美娟各添一單位 孫東妻任「綠色能源科技」非執董
官員物業 去年減持多今年增持多 孫玉菡麥美娟各添一單位 孫東妻任「綠色能源科技」非執董
甯漢豪：九東商業地不一定做寫字樓
甯漢豪：九東商業地不一定做寫字樓
處理風季塌樹 Y．PARK營運3年需遷 新址細逾半
處理風季塌樹 Y．PARK營運3年需遷 新址細逾半
屋邨私煙交易 兩月拘149人
屋邨私煙交易 兩月拘149人
研究：有薪產假增 產後抑鬱婦減22%
研究：有薪產假增 產後抑鬱婦減22%
活在灣區：港大青年科創學院前海開幕
活在灣區：港大青年科創學院前海開幕
【Emily】議員11月遷新辦公室 梁君彥囑「斷捨離」 稱大樓擴建進「關鍵期」 空中花園明年初開
【Emily】議員11月遷新辦公室 梁君彥囑「斷捨離」 稱大樓擴建進「關鍵期」 空中花園明年初開
【Emily】探天星工會元老 黃國：係學習榜樣
【Emily】探天星工會元老 黃國：係學習榜樣
【Emily】若好天 中秋可見超級月亮土星合月
【Emily】若好天 中秋可見超級月亮土星合月
【Emily】過渡房賢庭居住戶：有大家庭感覺
【Emily】過渡房賢庭居住戶：有大家庭感覺
【Emily】援留守長者 仁愛堂擬招募培訓義氣仔女
【Emily】援留守長者 仁愛堂擬招募培訓義氣仔女
【Emily】憑幾句說話 阿sir及時救燒炭男
【Emily】憑幾句說話 阿sir及時救燒炭男