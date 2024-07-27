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【Emily】一點粉紅9．22西九同歡 凝聚性小眾 10年來最多商界支持 搞手盼同志遊行回歸

【明報專訊】香港已經有5年無舉辦同志遊行Pride Parade，而大型性小眾嘉年華「Pink Dot HK 一點粉紅」今年則踏入第十年，今個月22號喺西九文化區藝術公園舉行，大會總監之一梁兆輝預計會有萬幾人入場，又話𠵱家未知Pride Parade幾時會返嚟香港，希望Pink Dot可以用軟性、與民同樂嘅方式爭取平權，凝聚彼此，從中搵到暖流同能量。

80攤位加戶外音樂會 料吸萬人

Pink Dot今年以「粉紅十年We Are Fabu10us」為主題。大會噚日話今年獲得最多商界支持，到時場內會設80幾個攤位活動，戶外音樂會就有超過20個表演單位，仲有論壇同具教育性質嘅文娛活動。今年「Pink Talk」就因應早前基恩之家前牧師被指控性侵事件而舉辦主題講座，搵嚟牧者等人嚟分享處理類似事件嘅經驗。

指環境受限 盼以軟性方式影響民心

梁兆輝話當年引入Pink Dot係想同更具政治性嘅Pride Parade互補，一直偏向娛樂同文化，但唔可以替代Pride Parade。佢希望可以重新舉辦同志遊行，但喺今日嘅環境同限制下，用「較文化、娛樂」嘅方式去傳遞信息可能係唯一出路，「首先係希望可以影響到民心」。

粉紅大使之一 黃夏蕙：勿怕閒言閒語

佢提到唔少LGBT+組織早前被政府削減撥款，亦難搵資助，經營出現困難，Pink Dot今年邀請30個社區組織參加活動，係歷年最多，希望可以提供平台畀更多人認識呢啲組織。3名「粉紅大使」藍奕邦、黃夏蕙同周殷廷噚日亦出席記者會。94歲嘅「夏蕙BB」仲上台發言，鼓勵性小眾唔好驚閒言閒語，「只要我哋能夠彼此相愛，總有一日我哋會成功」。

相關字詞﹕性小眾 同志平權 梁兆輝 Pink Dot HK

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